Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A yau Litinin, a kudancin Habasha, sabbin fadace-fadace da manyan makamai sun barke tsakanin sojojin makamai daga yankunan Somali da Oromia, bisa tushen sabanin kan filaye, kamar yadda mazauna suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na "Faransa-Presse".
Farkon fadace-fadacen yana komawa ga 20 ga Oktoba, bayan da aka ɗaga tutar yankin Somali a birnin Moyale na Habasha da ke kan iyaka da Kenya, wanda yankunan biyu na Habasha ke gudanarwa tare.
Habasha, ƙasa ta biyu mafi girma a Afirka ta fuskar yawan al'umma da ya kai kusan miliyan 130, tana fuskantar rikice-rikicen makamai da dama a faɗin ƙasarta. Yawanci yankunan iyaka tsakanin yankuna daban-daban, waɗanda tsarinsu ya samo asali daga kundin tsarin mulki na shekarar 1995, suna zama tushen rikice-rikice.
Yanayi na ci gaba da tashin hankali a Moyale, inda ake tabbatar da fadace-fadace masu dama. Ƙungiyar "ACLED" mai zaman kanta ƙwararriya kan tattarawa da nazarin bayanan da suka shafi rikice-rikicen makamai a duniya ta ba da labarin mutuwar adadin da ba a tantance ba tun farkon fadace-fadacen, ba tare da bayar da ingantaccen adadi ba.
Ɗaya daga cikin mazauna, wanda ya nemi kada a bayyana sunansa saboda dalilan tsaro, a cikin tattaunawa ta waya da kamfanin dillancin labarai na "Faransa-Presse" wadda aka ji ƙarar harsashi a cikinta: "Tun misalin ƙarfe biyar na safe (02:00 lokacin Greenwich) ana mummunan yaƙe-yaƙe a birnin Moyale, kuma fadace-fadacen na ci gaba."
Ya ƙara da cewa "'yan ƙasa na ci gaba da guduwa wajen iyakar Kenya."
A nata ɓangare, Red Cross, a yau Litinin, ta bayyana a matsayin amsa ga tambayoyin "Faransa-Presse" cewa kusan mutane 59,000 sun gudu zuwa Kenya tun farkon fadace-fadacen.
Wani mazaunin yankin ya ce: "Ana harba manyan bindigogi daga wurare a wajen birnin," yana mai nuni da cewa "an kashe wasu mazauna ko kuma sun ji mummunan rauni," a lokacin da gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin firaminista Abiy Ahmed, wanda ya fito daga yankin Oromia, ba ta bayar da wata magana kan waɗannan fadace-fadacen ba.
Sojojin tarayya cikin shekarun da suka gabata suna fuskantar ƙungiyoyin tawaye a yankunan biyu mafi yawan al'umma, Oromia da Amhara. Bayan watanni na tashin hankali, fadace-fadace sun sake barke a yankin Tigray na arewacin ƙasar. Haka kuma tashin hankalin da ke tsakanin Habasha da maƙwabciyarta Eritrea yana tada tsoron barkewar sabon yaƙi.
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