Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sarkin Saudiyya Sarki Salman bin Abdulaziz, ya fitar da wata doka ta sarauta da ke sallamar kwamandan rundunonin haɗin gwiwar ƙungiyar yaƙi da masarautar ke jagoranta a Yemen, Laftanar Janar Fahd Al-Salman daga muƙaminsa.
Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na hukuma na Saudiyya (WAS) ya bayar da rahoto, dokar ta sarauta ta haɗa da naɗa shugaban babban hafsan soji, Laftanar Janar Fayyad Al-Ruwaili, don gudanar da ayyukan kwamandan rundunonin haɗin gwiwar ƙungiyar a madadin Fahd Al-Salman.
Wannan yana zuwa ne bayan fiye da shekaru biyu da Al-Salman ya karɓi jagorancin rundunonin haɗin gwiwa, inda aka naɗa shi a wannan muƙami a ƙarshen watan Agustan 2024.
Wannan canjin jagoranci yana zuwa ne a tsakiyar guguwar tsanantar ayyukan soji tsakanin San'a da Riyadh, da ke fuskantar tsanantar hare-haren sama na Saudiyya kan lardunan Yemen, a lokacin da sojojin Yemen ke nanata ci gaban martaninsu ta hanyar kai hari kan filayen jirgin sama da muhimman wuraren Saudiyya, da tunkarar tarukan soji na Riyadh.
Majiyoyin fagen daga a baya sun gaya wa Al-Mayadeen, jiya Lahadi, cewa sojojin Yemen sun yi nasarar tabbatarsu aa wurare da yankuna masu fadi a gundumar Dhubab na lardin Taiz a mashigar Bab al-Mandab.
Majiyoyin sun yi nuni da cewa fagen Ras Al-Arah da Al-Mudaribah cikin sa'o'in da suka gabata sun ga saurin janyewar sojojin "Al-Amalika" zuwa lardin Aden, sakamakon rugujewar ganuwarsu da layukan ƙarfafawarsu na fagen daga.
Wakilinmu ya ba da labarin rugujewar sojojin da suka ci gaba a bakin tekun Bab al-Mandab da yankin Dhubab, yana mai nuni da cewa wannan rugujewar yana buɗe fili ga sojojin Yamen wajen mallakar hanyar wucewa mai muhimmanci gaba ɗaya.
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