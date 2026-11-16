Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyin yankin a Bamyan sun tabbatar wa kafofin watsa labarai na Afghanistan cewa sojojin leƙen asiri na Taliban sun kama tare da sun tsare malamai Shi'a huɗu.
Wata majiya a yau (Litinin, 25 ga Aban) a cikin tattaunawa da ɗaya daga cikin kafofin watsa labarai na Afghanistan ta bayyana cewa waɗannan malamai huɗu daga mambobin kwamitin sa ido kan hauzozin ilimin Shi'a ne a Bamyan kuma an kama su ne a lokacin da suke rarraba tallafin makarantun addini. Majiyoyin sun bayyana biyu daga cikin waɗanda aka kama da sunayen "Fasihi" da "Motahari."
A cewar wannan majiya, an kama waɗannan malamai huɗu a ƙarshen makon da ya gabata daga wata makarantar addini a gundumar Panjab na lardin Bamyan.
Wannan majiya ta bayyana cewa malaman Shi'a suna jigilar kuɗaɗen da suka shafi tallafin makarantun addini ta hanyar masu sarrafa kuɗi kuma Taliban ta kuma kwace takardun da suka shafi waɗannan kuɗaɗen. Haka kuma dangane da wannan batu, sojojin Taliban sun binciki masu canjin kuɗi na Bamyan kuma sun kama wasu masu canjin kuɗi waɗanda aka saki bayan ɗan lokaci.
Tallafin ɗalibai da malaman makarantun addinin Shi'a ana samun su ne daga manyan malaman addini da kuma daga kuɗaɗen addini da Shi'a ke biya. A cewar majiyoyi, Taliban cikin shekarun da suka gabata tana sane da tsarin rarraba waɗannan tallafin.
Duk da haka, har yanzu ba a bayyana dalilin kama waɗannan malamai huɗu ba. Ɗaya daga cikin majiyoyi ta ce hukumar leƙen asiri ta Taliban a Bamyan ta kore yiwuwar kama sua bangarenta. A cewar wannan majiya, akwai rahotanni da ke nuni da cewa an kaida waɗanda aka kama zuwa Kabul.
Waɗannan kamawa suna faruwa ne a lokacin da Taliban kwanan nan ta kama wasu malamai Shi'a biyu a Herat. Majiyoyin yankin a baya sun bayyana cewa dalilin kama waɗannan malamai biyu shi ne gudanar da taron makoki na kwanakin Fatimiyya.
Taliban cikin shekarun da suka gabata sau da yawa ta kama wasu malaman addini da manyan mutanen Shi'a masu tasiri; matakan da wasu manyan Shi'a suka kwatanta da yin matsin lamba na addini kan wannan al'umma.
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