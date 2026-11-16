Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jiragen yaƙin Saudiyya a cikin jerin hare-haren sama sun kai hari kan yankunan fararen hula da ababen more rayuwa da muhimman wurare da na hidima a larduna da dama na Yemen. Sakamakon waɗannan hare-haren, wasu 'yan ƙasar Yemen sun yi shahada tare da jikkatar wasu da dama kuma sun yi mummunar barna ga dukiyar jama'a da ta daidaikun mutane.
Tashar Al-Masirah ta ba da rahoton cewa sakamakon harin sama na Saudiyya kan wani gida a unguwar "Jadr" a arewacin birnin San'a babban birnin Yemen, wata ƙaramar yarinya ta yi shahada.
A lardin Amran ma rahotanni suna nuni da shahadar mutane biyu da raunata wasu takwas da raunuka daban-daban. Waɗannan asarar sun faru ne sakamakon hare-haren sama na jiragen yaƙin Saudiyya kan wata tashar man fetur mallakar wani ɗan ƙasa a gundumar "Harf Sufyan."
A gabar yammacin Yemen, jiragen yaƙin Saudiyya sun kai wani sabon harin sama kan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Al-Hudaydah a lardin Al-Hudaydah. Harin da ya faru ne a cikin tsarin kai hari akai-akai da aka tsara kan ababen more rayuwa da muhimman wurare na wannan lardin.
Bisa ga rahoton tashar Al-Masirah, yawan hare-haren sama na Saudiyya ya kai ga zuwa lardunan Taiz da Lahj.
Jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hare-haren sama biyu kan gundumar "Al-Shamaytin" a lardin Taiz wanda ɗaya daga cikinsu ya shafi yankin "Hijat al-Abd" mai mahimmanci.
A lardin Lahj ma sun kai hare-haren sama sau uku kan gundumar "Al-Maqatirah." Hare-hare biyu daga cikin waɗannan uku sun shafi makarantar horo ta "Khalid bin Walid" kuma hari na uku ya shafi kasuwar gida ta "Al-Rabu'" a wannan gundumar.
An kai waɗannan hare-haren ne a lokacin da Saudiyya jiya ta fuskanci mummunan shan kashi. Bayan da dukkan ƙungiyoyin Salafi da ke da alaƙa da wannan ƙasar suka tsere daga wurarensu a fagen kudancin mashigar Babal-Mandab kuma suka janye zuwa arewacin birnin Aden.
Wasu masu fafutuka na kudancin Yemen, sun ɗauki wannan janyewar a matsayin ƙarshen mummunan harin mayar da martani da Saudiyya ta jagoranta don sake kwace mashigar Babal-Mandab.
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