Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ofishin hulɗar jama'a na sojin ruwa na Rundunar Iran ya bayyana: da safiyar yau, ta sauke wani jirgi maras matuƙi MQM-170 mallakar sojin Amurka, a cikin nasarar aikin yaƙin lantarki, ƙasa lami lafiya.
Wannan shine jirgi maras matuƙi na huɗu irin wannan nau'in da aka kama na takwas wanda na’urar kariyar Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci ta kama lafiya a iyakokin mashigar Hormuz.
Wannan jirgin da ke aiki da nufin bin diddigin da gano tsare-tsaren kariya da yaƙin lantarki a wannan yanki, a kudancin tsibirin Qeshm ya fuskanci harin lantarki daga mayaƙan sojin ruwan Rundunar kuma bayan da aka karɓe iko kan jagoransa, an saukar da shi a ƙasa lafiya.
Sojin Amurka a cikin hare-haren sojinta, sun shigar da sabbin kayan aiki masu yawaa na zamani a fagen; amma tun daga jiragen mara matuƙa MQ-9 da MQ-1 na miliyoyin daloli har zuwa jiragen maras matuƙa nau’in MQM-170 da jirage marasa matuƙa na Lucas, duk tsaron Iran ya iya sauke su, lalata su ko kuma sa su zama marasa tasiri a gaban kwarewar ƙirƙira da iyawar hafsoshin matasa ƙwararru na Rundunar Kare Juyin Juya Halin Musulunci.
Kwamandojin sojin Amurka ya fi dacewa maimakon maimaita iƙirarin ƙarya, su karɓi gaskiyar fagen daga kuma su girmama ikon Jamhuriyar Musulunci ta Iran kan mashigar Hormuz.
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