Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: «Hizam Al-Asad» memba na ofishin siyasa na gwamnatin Yemen, ya nanata cewa tabbatar da amincin Bab al-Mandab da cikakken sarrafawar sojojin Yemen a kai mataki ne na dabarun wajen ƙarfafa aminci da lafiyar jigilar ruwa ta ƙasa da ƙasa kuma yana nuna shan kaye ga shirye-shiryen tsarin Saudi Arabiya da magoya bayanta a yunkurin mamayewa kan al'ummar Yemen.
«Dayfallah Al-Shami» wani jami'in Yemen ma ya bayyana cewa yankin Bab al-Mandab mai mahimmanci bayan mummunan shan kashin maƙiyi, ya sami cikakken aminci.
Al-Shami ya nanata cewa abubuwan da suka faru kwanan nan suna nuni da canjin ma'auni a yankin da gazawar ɓangaren karɓa wajen cimma manufofinsa.
Bab al-Mandab, ɗaya daga cikin mashigai na dabarun kasuwancin duniya, cikin watannin da suka gabata kuma a daidai lokacin yaƙin Amurka da gwamnatin Sahayoniya kan Iran, ya juya zuwa ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin tashin hankalin yankin kuma sojojin Yemen bayan faɗaɗar rikice-rikice, sun taka rawar da ta fi ƙarfi cikin abubuwan da ke faruwa a Tekun maliya da tunkarar gaɓar Amurka da Sahayoniya.
..........................
Ra'ayinka