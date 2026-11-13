Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Tattalin arzikin ƙasashen Larabawa na gefen Gulf cikin shekaru masu zuwa zai fuskanci ƙaruwar buƙatun samar da kuɗi. Domin kuɗin shiga na waɗannan ƙasashe ya ragu kuma gibin kasafin kuɗi a wasu daga cikinsu ya ƙaru.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Arabi Al-Jadeed", waɗannan matsin lamba za su faru ne a daidai lokacin da manyan basussuka ke ƙarewa. A yanayin da gwamnatocin yankin ke ƙoƙarin samar da kuɗin da ake buƙata don kuɗin ayyukan jama'a da shirye-shiryen dabarun kuma a lokaci guda su kiyaye ajiyarsu ta kuɗi.
A wani bincike da kamfanin inshorar bashi na kasuwanci da gudanar da haɗarin kuɗi "Allianz Trade" ta shirya, ana hasashen gibin kuɗi na jimillar ƙasashe mambobin majalisar haɗin gwiwar Gulf tsakanin shekarun 2026 zuwa 2030 zai kai dala biliyan 475.
Idan aka yi la'akari da dala biliyan 247 na bashi da zai ƙare cikin wannan lokaci, jimillar buƙatun samar da kuɗi na ƙasashen yankin zai ƙaru zuwa dala biliyan 722.
Duk da haka, ayyukan ababen more rayuwa na dabarun da kuma shirye-shiryen da suka shafi shirye-shiryen Saudi Arabiya na karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa a shekarar 2034 har yanzu suna kan gaba.
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