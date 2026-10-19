Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Daliban Jami'ar Al-Zahra (AS) Ta Karbala Suka Nuna Goyon Baya Ga Ɗalibai Mata Masu Hijabi Na Azerbaijan
19 Oktoba 2026 - 10:30
Lambar labari: 1879971
Source: ABNA24
Jami'ar Al-Zahra (AS) ta mata a Karbala Mai Girma, ta gudanar da wani taro na nuna haɗin kai ga ɗalibai Musulmai na Azerbaijan, don nuna rashin amincewa da takunkumin hijabi a cibiyoyin ilimi. Wasu daga cikin shugabannin, malamai, da ɗalibai na wannan jami'a a cikin wannan taro sun nanata goyon baya ga 'yancin addini da kuma mutunta tsarkin aƙidar addini a cikin muhallin ilimi.
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