Adadin Sahayoniyawan Da Aka Kashe A Harin Dufanul Aqsa 07/Octoba 2023

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: A cikin wannan aikin soji mai faɗin da dakarun gwagwarmayar Falasɗinu suka auwatar ranar 7 ga Oktoba 2023 kan matsugunan gwamnatin Sahayoniya, an kashe mutane 237 daga ma'aikatan sojin Isra'ila, sojojin 'yan sanda 57, fararen hula Sahayoniyawa 837, sojojin kawo daukin gaggawa 47 da tsaron gida na matsugunan, sojojin Shin Bet 5, da mutane 9 daga wasu sojoji.
Haka kuma, an kama Sahayoniyawa 251 kuma an kai su Gaza. An kashe fursunoni 85 a hare-haren sama na gwamnatin Sahayoniya kuma an musanya wasu 166 kuma a madadinsu, an saki dubban fursunonin Falasɗinawa daga gidajen yarin gwamnatin Sahayoniya, wasu daga cikinsu suna da hukuncin ɗaurin rai da rai. An kuma musanya wasu sojojin Sahayoniya biyu da suka shafe shekaru 10 a matsayin fursunoni a Gaza a cikin wannan tsari kuma an ba da gawar Sahayoniyawa biyu da suka shafe shekaru 10 a hannun Hamas ga Red Cross.
Bayan 7 ga Oktoba, aikin ya yaɗu zuwa wasu fagagen kuma an gudanar da ayyukan makamai masu linzami da roka da kwanton bauna da dama inda aka kashe kusan Sahayoniyawa 1,600 sannan adadin waɗanda gwamnatin Sahayoniya ta kashe ya kai mutane 2,877.
Rahotanni sun ƙara da cewa waɗannan adadi suna nuni da girman asarar Isra'ila a aikin 7 ga Oktoba da yaƙe-yaƙen da suka biyo baya.
Masu lura da lamuran siyasa sun nanata cewa irin waɗannan ƙididdiga suna nuni da ƙarfin sojojin gwagwarmayar Falasɗinu da ikonsu na haifar da babbar asara ga sojojin Isra'ila.
A cewarsu, irin waɗannan fallasawa yana ƙara ƙarfin gwiwa ga magoya bayan gwagwarmaya kuma suna nuni da ƙudurinsu na yaƙi da barazanar Isra'ila.
Sun ƙara da cewa ƙasashen yankin da al'ummar duniya ya kamata su mai da hankali ga waɗannan abubuwan da ke faruwa kuma su nemi hanyoyin kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali.
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