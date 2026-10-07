Hizbullah: Dufanul-Aqsa Ya Bayyana Girman Al'ummar Falasɗinu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hizbullah a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa shekaru uku bayan “Dufanul-Aqsa”, har yanzu ana tattaunawa kan ruwayoyi da sakamakon wannan aiki; aikin da a cewar wannan ƙungiyar, a ranar 7 ga Oktoba 2023 ya shafi duniya kuma ya mayar da batun Falasɗinu wanda shekaru da yawa aka yi ƙoƙarin kawar da shi, zuwa muhimmin abin aka mai da hankali akai.
Wannan ƙungiyar tare da yin nuni ga ra'ayin magoya bayan Falasɗinu kan “Dufanul-Aqsa”, ta yi iƙirarin cewa wannan aiki mataki ne na tsayin daka, jaruntaka kuma halastaccen aiki a matsayin martani ga zalunci da faɗin danniya kan al'ummar Falasɗinu.
Hizbullah ta nanata cewa sakamakon wannan lamari dole a kimanta shi bisa ma'aunin darajar ɗan adam da dokokin ƙasa da ƙasa da tasirinsa kan ma'aunin siyasa, ba bisa ma'aunin ƙarfin soji kawai ba.
Hizbullah ta kuma yi nuni da zanga-zanga da tarukan goyon bayan Falasɗinu a ƙasashe daban-daban kuma ta ce “Dufanul-Aqsa” ya haifar da faɗin guguwar zanga-zanga a manyan biranen da jami'o'in Yamma don adawa da yaƙi da keta haƙƙin Falasɗinawa.
Hizbullah ta ƙara da cewa: wannan aiki ya sanya tsarin daidaita dangantakar wasu ƙasashen yankin da Isra'ila fuskantar ƙalubale.
Gwagwarmaya Da Al'ummar Gaza Har Yanzu Sun Wanzu
Hizbullah tare da yin nuni da abubuwan da suka faru cikin shekaru uku da suka gabata a Gaza ta ƙara da cewa: gwamnatin Sahayoniya duk da faɗin ayyukan soji, ba ta iya kawar da Hamas, wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya ko al'ummar Gaza ba kuma ba ta cimma manufofinta na siyasa ba.
Wannan ƙungiyar ta kuma bayyana cewa halin Gaza har yanzu yana da tasiri kan makomar Falasɗinu da abubuwan da ke faruwa a yankin kuma sakamakonsa ya zarce iyakokin wannan yankin ya kai ga shafar al'amuran da suka shafi aminci, tsaro da zaman lafiyar ƙasa da ƙasa.
Hizbullah a ci gaba ta nanata cewa ci gaban gwagwarmaya da tsayin daka na al'ummar Falasɗinu yana nuni da cewa nasarorin soji da dabaru kaɗai ba za su iya haifar da dawwamammen yanayin siyasa ba.
Wannan ƙungiyar, ta ɗauki babban dalilin ci gaban gwagwarmaya a matsayin jajircewar ƙungiyoyin gwagwarmaya da dakewar imanin al'ummar Falasɗinu ga halacci da adalcin manufarsu.
Suka Kan Matsayin Al'ummar Duniya
Hizbullah a wani ɓangare na sanarwarta, ta soki ayyukan al'ummar duniya da cibiyoyin ƙasa da ƙasa kan yaƙin Gaza kuma ta ƙara da cewa: waɗannan cibiyoyin sun kasa hana keta haƙƙin al'ummar Falasɗinu da tallafawa fararen hula.
Wannan ƙungiyar ta kuma daurawa ƙasashen Yamma da gwamnatin Amurka nauyin hakan saboda tallafawa Isra'ila da yin shiru kan abin da ta kira "ta’addanci kan bil'adama" da "kisan kare dangi" a Gaza kuma ta kira al'ummar duniya da su yi ƙoƙari wajin tallafawa haƙƙin ɗan adam da aiwatar da adalci.
Hizbullah ta kuma kirayi ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu da su dage kan matsayinsu kuma su kiyaye haɗin kansu a gaban matsin lamba da shirye-shiryen da a cewar wannan ƙungiyar, suka shafi makomar batun Falasɗinu.
A ƙarshen wannan sanarwa, Hizbullah ta yi gargaɗi ga gwamnatocin yankin cewa yin shiru da sakaci ga Isra'ila da ƙawayenta na iya haifar da raunana gwamnatoci da ƙaruwar shiga tsakani na waje cikin makomar ƙasashen yankin.
Hizbullah a ƙarshe ta nanata cewa yanayin da ake ciki ba yanayi ne da ba za’a iya canzawa ba ne kuma hadafin al'ummomi, idan aka yi amfani da damar abubuwan da ke faruwa yadda ya kamata, zai iya taka rawa wajin tsara yanayin da ake ciki da gina makoma.
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