Al-Maalomah: Ta Fallasa Yadda Iraki Ke Fitar Da Man Ta Ta Jordan Zuwa Gwamnatin Isra’ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya a gwamnatin yankin lardin Al-Anbar a cikin wata tattaunawa ta bayyana: aikin fitar da ɗanyen mai zuwa Jordan daga mashigar iyaka ta Turaibil ya kai matakinsa mafi girma cikin fiye da shekaru 23 kuma ya ƙaru zuwa fiye da ganga 15,000 a rana.
Ta bayyana: bayanan da ke akwai suna nuni da cewa gwamnatin Trump tana matsa wa gwamnatin Al-Zaidi lamba mai tsanani don aika dakon mai zuwa Jordan sannan daga nan zuwa gwamnatin Sahayoniya.
Majiyar da aka ambata ta ƙara da cewa: gwamnatin Trump ta ɗauki nauyin kare ayarin jigilar mai daga matatar Beiji a lardin Salah al-Din, ta gundumar Haditha a yammacin Al-Anbar har zuwa mashigar iyaka ta Turaibil sannan zuwa Jordan.
Wannan jami'in yankin ya nanata: Washington ta yi matsin lamba mai yawa don ƙara yawan mai zuwa Jordan domin farfado da tattalin arzikin gwamnatin Sahayoniya wanda tashin hankalin tsaro a mashigar Hormuz ya shafa bayan hana shigowar kayan mai na Iran zuwa wannan gwamnatin.
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