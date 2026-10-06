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Al-Maalomah: Ta Fallasa Yadda Iraki Ke Fitar Da Man Ta Ta Jordan Zuwa Gwamnatin Isra’ila

6 Oktoba 2026 - 19:55
Lambar labari: 1874697
Source: ABNA24
Al-Maalomah: Ta Fallasa Yadda Iraki Ke Fitar Da Man Ta Ta Jordan Zuwa Gwamnatin Isra’ila

Wata majiya a gwamnatin yankin Al-Anbar ta Iraki ta yi iƙirarin cewa ana fitar da fiye da ganga 15,000 na mai na wannan lardin kowace rana zuwa Jordan kan ƙaramin farashi. Wannan majiya ta nanata cewa wurin ƙarshe daa ake kai wannan mai gwamnatin Sahayoniya ce kuma gwamnatin Trump tana matsa wa gwamnatin Al-Zaidi lamba mai nauyi don cimma wannan jigilar.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya a gwamnatin yankin lardin Al-Anbar a cikin wata tattaunawa ta bayyana: aikin fitar da ɗanyen mai zuwa Jordan daga mashigar iyaka ta Turaibil ya kai matakinsa mafi girma cikin fiye da shekaru 23 kuma ya ƙaru zuwa fiye da ganga 15,000 a rana.

Ta bayyana: bayanan da ke akwai suna nuni da cewa gwamnatin Trump tana matsa wa gwamnatin Al-Zaidi lamba mai tsanani don aika dakon mai zuwa Jordan sannan daga nan zuwa gwamnatin Sahayoniya.

Majiyar da aka ambata ta ƙara da cewa: gwamnatin Trump ta ɗauki nauyin kare ayarin jigilar mai daga matatar Beiji a lardin Salah al-Din, ta gundumar Haditha a yammacin Al-Anbar har zuwa mashigar iyaka ta Turaibil sannan zuwa Jordan.

Wannan jami'in yankin ya nanata: Washington ta yi matsin lamba mai yawa don ƙara yawan mai zuwa Jordan domin farfado da tattalin arzikin gwamnatin Sahayoniya wanda tashin hankalin tsaro a mashigar Hormuz ya shafa bayan hana shigowar kayan mai na Iran zuwa wannan gwamnatin.

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