Yamen: An Hari Kan Hedkwatar Sojojin Haɗin Gwiwar Saudiyya A Aden; Sojoji Na Ci Gaba Da Kama Yankuna A Taiz

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen jiya Juma'a sun kai hari kan hedkwatar sojojin haɗin gwiwar Saudiyya a Aden da ke kudancin Yemen. Harin ya faru ne a lokacin wani taron soji tare da halartar "Abdulrahman Al-Mahrami" kwamandan sojojin "Al-Amalika" na kudancin Yemen kuma memba na majalisar shugabancin gwamnatin Aden da Saudiyya ke tallafawa.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, majiyoyin yankin sun ba da rahoton cewa an kai hari kan wannan hedkwata da makamai masu linzami takwas da wasu jiragen mara matuƙa. Wannan cibiyar tana ƙarƙashin jagorancin Manjo Janar "Falah Al-Shahrani" gwamnan soji na Saudiyya a Aden, kuma tana ɗauke da ɗakunan ayyukan haɗin gwiwa da ke da alaƙa da Saudiyya a Yemen.
A cewar waɗannan majiyoyi, harin kan hedkwatar da ke yankin "Al-Sha'b" a gundumar "Al-Burayqah," ya haifar da barna. A lokaci guda, masu fafutuka a wannan birni sun wallafa hotuna kai tsaye na tashin wuta wanda aka ce ya samo asali daga fashewar ɗakunan ajiyar makamai a kewayen wannan cibiyar.
Harin Martani Ne Ga Hare-Haren Sama Na Saudiyya
Majiyoyin soji a birnin San'a babban birnin Yemen sun gaya wa jaridar "Al-Akhbar" cewa an gudanar da wannan aiki na riga malam masallaci ne sa'a ɗaya bayan da jiragen yaƙin Saudiyya suka kai wa babban birnin Yemen hare-hare ta sama sau huɗu.
A cewar waɗannan majiyoyi, harin ya faru ne a daidai lokacin da wata madaukar kaya taa makamai ta isa sansanin Al-Burayqah. Sansanin da hedkwatar da aka kai wa hari take cikinsa. Waɗannan majiyoyi sun kuma yi nuni da cewa martanin Yemen ga hare-haren saman ne, ya kuma haɗa da kai hari kan Riyadh da yankunan kudancin Saudiyya.
A wani ɓangare kuma, majiyoyin kudancin Yemen sun ba da rahoton cewa Saudiyya bayan wannan hari, ta fara ficewa daga sansanonin sojojin "Dira Al-Watan" da ke da alaƙa da ita. Matakin da a cewar waɗannan majiyoyi, ya faru ne tare da damuwa kan faɗaɗa hare-hare kan waɗannan sojojin.
Haka kuma an ba da umarnin a kwashe makamai, harsasai da motocin soji daga sansanin "Ras Abbas" a yammacin Aden da ke kusa da hedkwatar jagorancin haɗin gwiwar Saudiyya da sansanin "Jabal Hadid" na waɗannan sojojin a gundumar "Khor Maksar" kusa da fadar shugaban ƙasa ta "Ma'ashiq."
Yemen Ta Ba Sojojin Da Ke Saudiyya Ke Tunzarawa A Al-Turbah Wa'adin Sa'o'i 48
A daidai wannan lokaci, fagen kudancin Taiz bayan ci gaban sojojin Yemen na nisan fiye da kilomita 200, ya samu yanayin kwanciyar hankali na taka tsantsan. Sojojin Yemen sun ba wa ƙungiyoyin makamai na hayar Saudiyya, wa'adin sa'o'i 48 don janyewa daga birnin "Al-Turbah" cibiyar gundumar "Al-Hajriyah." Matakin da a cewar waɗannan sojojin, an ɗauka ne da nufin hana jefa birnin Al-Turbah cikin rikice-rikicen soji.
A wannan batu, majiyoyin kabilu a lardin Taiz sun ba da labarin tuntuɓa tsanani tsakanin sojojin Yemen da sarakuna da manyan kabilu da nufin kiyaye birnin Al-Turbah da nufin su zauna ba tare da goyon bayan kowane bangare ba.
Sojojin Yamen Na Ci Gaba A Yankuna Daban-Daban Na Gundumar Al-Shamaytin
Majiyoyin fagen daga sun kuma nanata cewa sojojin Yemen sun yi nasarar samun iko kan wasu yankuna da sassan cikin gundumar "Al-Shamaytin."
Waɗannan yankuna sun haɗa da "Rasn," "Al-Badhijah," "Al-Kuwayrah," "Al-Za'azi'" da "Naqil Al-Qahir" ban da yankunan "Barh Al-Laziq," "Sha'b Al-Daraham," "Dar Al-Rahah," "Al-Jazil," "Al-Qarar," "Al-Mawjir," "Al-Madihis," "Suq Al-Alifah," "Al-Jarayib," "Barh Bandah" da "Al-Safiyah."
Dangane da waɗannan rahotanni, sojojin Yemen sun isa gefen yankin Al-Zurayqah. A lokacin da musayar wuta a yankin Al-Shaqb da wasu yankuna na fagen arewa ke ci gaba.
..............................
Ra'ayinka