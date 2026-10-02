  1. Shafin farko
  2. hidima
  3. Labarun Iran

An Gudanar Bukin Bude Littafin "Faqihi Daga Karbala" A Qom

Sake Bita Kan Mahangar Ilimi Ta Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Modarresi
2 Oktoba 2026 - 14:31
Lambar labari: 1872720
Source: ABNA24
An Gudanar Bukin Bude Littafin "Faqihi Daga Karbala" A Qom

An gudanar da littafin "Faqihi Daga Karbala" wanda Dr. Abdulwahhab Farati ya rubuta tare da halartar gungun malamai, malaman Hauza, masu bincike da manyan mutane na kimiyya a Qom kuma a cikin wannan biki, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Najaf Lakzaei, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Mehdi Modarresi, Dr. Abdulwahhab Farati, Dr. Peyman Ayati da Dr. Rashid Al-Rashid sun bayyana sassan ilimi, mahanga, siyasa da zamantakewa na Ayatullahil-Uzma Sayyid Muhammad Taqi Modarresi.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da bikin gabatar da littafin "Faqihi Daga Karbala" tare da halartar gungun malamai, malaman hauza da jami'a, masu bincike da manyan mutane masana ilimi. Wannan aiki wanda Dr. Abdulwahhab Farati ya rubuta, mai bincike kuma marubuci, ya nazarci sassa daban-daban na rayuwa, mahanga da ayyukan kimiyya, tunani da zamantakewa na Ayatullahil-Uzma Sayyid Muhammad Taqi Modarresi.

A cikin wannan biki, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Najaf Lakzaei, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Mehdi Modarresi, Dr. Abdulwahhab Farati, Dr. Peyman Ayati da Rashid Al-Rashid sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan aiki da matsayin ilimi da tunani na Ayatullah Modarresi.

..................

Ra'ayinka

You are replying to: .
captcha