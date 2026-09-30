Fallasa Sirrin Filin Jirgin Sama Na Dhubab; Ƙarfin Ɓoye Na Saudiyya Da Amurka A Babal-Mandab + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ansarullah ta Yemen a cikin 'yantar da yankin Dhubab, ta yi nasarar fallasa sirrin wani ƙarfin ɓoye na Saudiyya da Amurka a wannan yankin. Wannan sansani na ɓoye da ke nisan kilomita 2.2 kawai daga mashigar Babal-Mandab mai mahimmanci, an gina shi ne cikin cikakken shiru na watsa labarai ba tare da sanin ra'ayin jama'a ba domin ba wa sojojin Saudiyya da Amurka iko kan mafi muhimmanci mashigar ruwa ta teku a duniya. Da alama wannan ƙarfin sannsanin ɓoye, wani ɓangare ne na wani shiri mai girma don tabbatar da kasancewar sojin Washington da Riyadh a wannan yanki mai muhimmanci.
'Yantar da Dhubab da gano wannan sansani, ana ɗaukarsa mummunan shan kaye ga dabarun Saudiyya da Amurka na sarrafa mashigar Babal-Mandab. Wannan yana faruwa a lokacin da Ansrullah cikin makonnin da suka gabata tare da ci gaba mai sauri a gabar yammacin Yemen, ta sami iko kan yankuna masu mahimmanci ciki har da Al-Mokha da tsibirin Perim (Mayun) kuma a aikace ta mallaki ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin jigilar ruwa na ƙasa da ƙasa. Gano wannan ƙarfin ɓoye yana nuni da cewa Saudiyya da Amurka tare da gina wuraren ɓoye kusa da Babal-Mandab, suna neman kafa wani sansani na dindindin don sarrafa wannan mashigar ruwa mai muhimmanci; shirin da a yanzu tare da 'yantar da Dhubab da mamayar Ansarullah kan wannan yankin, ya fuskanci gazawa.
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