Chadi: 'Yan Gudun Hijira 300,000 Na Fuskantar Karancin Kuɗi Da Rashin Muhimman Bukatu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hukumar Ƙoli ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan Harkokin 'Yan Gudun Hijira ta yi gargaɗi cewa fiye da 'yan gudun hijira 300,000 a Chadi suna fuskantar haɗarin rashin samun abinci, kiwon lafiya da ilimi, tare da tsanantar rikicin kuɗi da ke yin barazana ga ayyukan rajista da basu kariya yau da kullum.
Darakta mai kula da hulɗa da ƙasashen waje a hukumar, Dominique Hyde, ta ce "'yan gudun hijira 319,000 suna fuskantar jinkiri a hanyoyin rajista, abin da zai iya barin su ba tare da takardun da ake buƙata don samun muhimman bukatu ba kuma ya ƙara sanya wasu cikin haɗarin tsarewa."
Ta ƙara da cewa "ƙarancin kuɗi na iya hana har zuwa mata da 'yan mata 200,000 samun wurare masu aminci da shirye-shiryen da aka keɓe don hana cin zarafi da mayar da daukar mataki akai, yayin da kusan yara 233,000 za su iya rasa ayyukan kariya da aka keɓe ga yara."
Haka kuma shirye-shiryen tallafawa hanyoyin rayuwa da horo na sana'a da haɓaka kasuwanci a Chadi suna fuskantar haɗarin raguwa, abin da ke shafar kusan 'yan gudun hijira 400,000 da mazauna al'ummomin da suka karɓi bakuncinsu. Hyde ta nanata cewa waɗannan shirye-shiryen suna da mahimmanci don taimakawa 'yan gudun hijira su yi aiki da samun kuɗin shiga da shiga cikin tattalin arzikin gida maimakon dogaro na dindindin kan taimakon ɗan adam.
Sakamakon tabarbarewar bai takaita ga Chadi ba, a Habasha adadin gidajen mafaka masu aminci ga waɗanda suka tsira daga cin zarafi dangane da jinsi ya ragu da fiye da rabi cikin shekara ɗaya, yayin da iyalai da suka iso Burundi kwanan nan ke fuskantar haɗarin rasa ayyuka kamar neman 'yan uwa da tallafin tunani da zamantakewa.
Hukumar ta ce rikicin kuɗinta na tsananta a duniya baki ɗaya, inda kuɗin da ake da shi ya ragu daga kusan dala biliyan 5.2 a shekarar 2024 zuwa dala biliyan 3.9 a shekarar 2025. Kuma zuwa ƙarshen Yuli 2026, ta sami kashi 32 cikin 100 kawai na buƙatunta na kuɗi na shekara da ya kai kusan dala biliyan 8.5. Hukumar ta tilasta cikin shekarar da ta gabata rage ma'aikatanta da kusan kashi 33 cikin 100 da rufe ayyuka a wurare 140, ban da samun ajiyar kuɗi na dala miliyan 135, tare da mai da hankali kan ayyukan da suka fi gaggawa.
Hyde ta yi gargaɗi cewa ikon hukumar na tantance abubuwan da suka fi muhimmanci yana da iyaka, musamman tare da ƙaruwar kaso na kuɗin da aka keɓewa tun da farko ga takamaiman ayyuka, abin da ke rage ikon hukumar na mayar da albarkatu cikin sauri zuwa yankunan da suka fi buƙata.
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