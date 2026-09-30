Hizbullah Ta Karyata Zargin Ma'aikatar Cikin Gida Ta Siriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hizbullah ta Lebanon ranar Laraba ta ƙaryata duukan iƙirarin da ma'aikatar cikin gida ta Siriya ta gabatar kan dangantakar wannan ƙungiyar da wata cibiya a yankin Hawd al-Yarmouk na lardin Daraa kuma ta nanata cewa ba ta da wata alaƙa da ayyukan tsaro ko soji a cikin ƙasar Siriya.
Hizbullah ta kuma nanata ƙoƙarinta na koyaushe na kiyaye aminci, kwanciyar hankali da lafiyar al'ummar Siriya.
Hizbullah ta nemi jami'an hukumar Siriya da su yi hankali kan ƙoƙarin da ake yi da nufin shigar da sunan Hizbullah cikin irin waɗannan batutuwa da haifar da tashin hankali da fitina tsakanin Lebanon da Siriya.
Hizbullah a ci gaba, ta bayyana gwamnatin Sahayoniya a matsayin mai amfana daga ƙaruwar tashin hankali a yankin kuma ta nanata cewa wannan gwamnatin tare da tsananta hare-harenta kan Siriya da Lebanon, tana ƙoƙarin lalata aminci da kwanciyar hankalin yankin.
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