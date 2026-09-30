Gwagwarmaya Ce Babban Dalilin Ficewar Haɗin Gwiwar Ƙasa Da Ƙasa Daga Iraki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Tare da ficewar sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa daga Iraki, hangen nesa na tsaro da siyasa na wannan ƙasar ya tsaya a wani muhimmin mataki na dabarun. Wannan shawarar da a cewar masana, ba za a same ta ba tare da tarin matsin lamba na soji da fagen gwagwarmayar musulunci ta Iraki da ci gaba da ƙoƙarinta na siyasa, yanzu ta samar da tushe don bibiyar wasu batutuwan kasancewar waje.
Haitham Al-Khazali, mai lura da harkokin siyasa ya bayyana: shawarar ficewar sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa daga Iraki ba zai tabbata ba batare da matsin lamba na soji da siyasa na gwagwarmayar musulunci Iraki ba.
Ya nanata: za a sa ido kan wannan ficewa da kyau don tabbatar da jajircewar aiwatar da shi.
Al-Khazali ya ƙara da cewa: matsin lamba na gwagwarmayar Iraki ne ya tilasta wa sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ja da baya da karɓar jadawalin lokacin ficewa. Ya nanata cewa wannan batu zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin sa ido da bibiyar gwagwarmaya da kyau; kamar yadda ya zo a cikin sanarwar kwanan nan ta Abu Mujahid Al-Asaf, jami'in tsaro na Kata'ib Hizbullah.
Wannan ƙungiyar ta yi gargaɗin cewa da farko za ta yi gargaɗi sannan a mataki na gaba, a aikace za ta harbo jiragen mamaya. Wannan ƙungiyar ta roƙi ofishin firaminista da kada ya tunkari saba alkawari na Amurka bayan 1 ga Oktoba 2026.
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