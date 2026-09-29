Masar Ta Karyata Zarge-Zargen Habasha Kan Tallafawa Ƙungiyoyin Adawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: "Fawzi Al-Ashmawi," tsohon mataimakin ministan harkokin waje na Masar, ya ɗauki zarge-zargen Habasha kan Cairo na tallafawa ƙungiyoyin adawa a matsayin "maras tushe" kuma ya ce rikicin da Habasha ke ciki a yanzu yana komawa ga yadda aka kafa gwamnatin zamani a wannan ƙasar.
Al-Ashmawi ya tabbatar da cewa Masar ba ta amfana daga rashin kwanciyar hankalin Habasha kuma tana ganin kasancewar wata cibiyar gwamnati mai ƙarfi a wannan ƙasar zai anfanar ga kwanciyar hankalin yankin; matuƙar tana shirye don sanya hannu kan yarjejeniya mai ɗaure kan madatsar Renaissance da kwararar ruwanta.
Wannan tsohon jami'in na Masar ya ci gaba da cewa Masar tana son mayar da Ƙahon Afirka yankin da ke da kwanciyar hankali, ci gaba da wadata bisa ci gaba da haɗin gwiwa. Ya nanata kwanciyar hankali da zaman lafiya a Ƙahon Afirka suna cikin muradun Masar kuma tsaron teku ga wannan ƙasar batu ne tabbbace mai "wanzuwa."
A cewarsa, Masar kashi 98 cikin 100 ta dogara kan kogin Nilu kuma Cairo ba ta son Habasha ta zama ƙasar da ta sha kashi wadda za ta shiga cikin harkokin wasu ƙasashe kuma ta haifar da matsala ga Sudan, Yemen da Somaliya.
A wannan batun sojojin Sudan ma sun ƙi zarge-zargen kwamandan sojin Habasha kuma sun kwatanta su da "marasa tushe."
"Abdulmuttalib Siddiq Makki," mai bincike kan siyasa game da wannan ya ce: sojin Sudan suna fada a fagen da dama kuma zarge-zargen Habasha ya kamata a nazarce su a cikin tsarin yanayin yaƙin cikin gida na Sudan.
Makki ya yi iƙirarin: Habasha tare da karɓar bakuncin sojojin tallafin gaggawa da wasu manyan mutane da ƙungiyoyin siyasa masu goyon bayan waɗannan sojojin, tana taka rawa a yaƙin Sudan.
Wannan mai nazarin na Sudan ya kuma yi iƙirarin cewa ayyukan siyasa da suka kai ga yaƙin Sudan sun samo asali ne a Habasha kuma sojoji daga ƙasar wannan ƙasar sun shiga Sudan amman bayan sun sha kaye sun koma Habasha.
Ya kuma gabatar da zarge-zarge kan ayyukan jiragen marasa matuƙa na Habasha daga sansanonin yankunan iyaka da kai hari kan wuraren fararen hula a gabashin Sudan kuma ya ce akwai makamai a sansanonin Habasha da ke shiga ƙasar Sudan ta sararin samaniyar wannan ƙasar.
"Will Davidson," ƙwararre kan al'amuran Afirka, ma ya ce a halin yanzu babu tabbatattun shaidu na gaske kan tallafin kayan aiki na Masar da Sudan ga ƙungiyoyin makamai a Habasha, ko da yake bai kawar da yiwuwar kasancewar wasu tallafi daga Sudan ba.
Davidson ya ɗauki tushen rikice-rikicen da ake ciki a yanzu a matsayin haɗakar rikice-rikicen siyasa na cikin gida na Habasha da tashin hankalin yankin da na ƙasa da ƙasa, ciki har da ci gaba da tashin hankali tsakanin Habasha da Eritrea da sabanin Habasha da Masar kan ruwan Nilu.
"Berhanu Jula" kwamandan sojin Habasha, kwanan nan ya zargi Masar, Sudan da Eritrea da tallafawa barayin 'yantar da jama'ar Tigray da ƙungiyoyin da ke ƙawance da su. Ya ce: waɗannan ƙungiyoyin makamai ba za su iya samun nasarorin da suka samu kwanan nan ba tare da tallafin waje ba.
Waɗannan zarge-zargen sun zo ne bayan abubuwan da suka faru na soji na kwanan nan da samun ikon sojojin fagen Tigray kan wasu wurare masu mahimmanci, ciki har da filin jirgin sama na Mekelle, cibiyar yankin Tigray.
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