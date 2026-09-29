Isra’ila Na Ci Gaba Da Kai Hare-Harenta Kan Ƙasar Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojin Isra’ila sun ci gaba da ketarsu da hare-harensu kan ƙasar Lebanon, duk da yarjejeniyar da aka kulla ƙarƙashin jagorancin Amurka, inda suka gudanar da manyan fashe-fashe da hare-hare ta sama da suka shafi yankuna da dama a kudancin ƙasar.
Majiyoyin Lebanon sun bayyana cewa Isra’ila ta gudanar da wani babban harin Bom a garin Al-Mansouri na gundumar Taya, lamarin da ya haifar da girgizar ƙasa mai ƙarfi da mazaunan birnin Taya da ƙauyukan da ke kewaye suka ji.
Bisa ga majiyoyin, wata rundunar injiniyanci ta sojin Lebanon ta tunkari barazanar leƙen asiri, inda ta yi nasarar kwance wata kyamarar leƙen asiri ta Isra'ila mai na'urar makamashin rana a gefen kwarin Zibqin na gundumar Taya.
Haka kuma jiragen yaƙi na Isra'ila sun kai wani hari ta sama da ya shafi yankin da ke tsakanin garuruwan Mayfadoun da Zawtar al-Sharqiyah, ba tare da asarar rai ko dukiya nan take ba.
Waɗannan hare-haren da Isra’ila ke maimaitawa suna zuwa ne a yanayin da Isra'ila ke ci gaba da mamaye yankuna a kudancin Lebanon (wasu shekaru da dama da suka gabata wasu kuma ta mallake su cikin ayyukan soji na baya-bayan nan), kuma duk da sanya hannu kan yarjejeniyar a ranar 26 ga Yuni da ta gabata ƙarƙashin jagorancin Amurka, wadda ta tanadi ficewar Isra’ila sannu a hankali da bazuwar sojin Lebanon a yankunan da ta janye daga su.
Bayanan hukuma da hukumomin Lebanon suka fitar suna nuni da cewa mamayar Isra'ila da ke ci gaba tun 2 ga Maris da ta gabata ta bar asara mai tsanani da ya kai aƙalla shahidai 4,386, da raunatar 12,407, ban da ƙaura na fiye da mutum miliyan ɗaya.
…………..
Ra'ayinka