Ben Gvir: Idan Ya Ci Zabe Zai Kona Gawar Yahya Sinwar Da Wadanda Suka Kai Harin 7 Oktoba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Itamar Ben Gvir ministan tsaron cikin gida na Isra'ila ya ce bayan ya sami kujerar ma'aikatar tsaro, zai ƙone gawar Yahya Sinwar shugaban Hamas da aka shahada da gawar waɗanda suka aikata hare-haren 7 ga Oktoba kan Isra'ila waɗanda ke hannun Isra'ila.
Bisa ga rahoton Al-Arabi Al-Jadeed, Ben Gvir a cikin wata tattaunawa ta rediyo ya ce, bayan na sami kujerar ma'aikatar tsaro, zan ƙone gawar Sinwar da sauran waɗanda suka aikata hare-haren 7 ga Oktoba waɗanda ke hannun Isra'ila.
Ben Gvir ya kuma ƙara da cewa, a matsayina na ministan tsaro, zan haifar da sauye-sauye na tushe a ma'aikatar tsaro.
Wannan alkawari ya zo ne a cikin tsarin maimaita buƙatun Ben Gvir na a naɗa shi a matsayin ministan tsaro a gwamnati mai zuwa. Ya cikin kwanakin da suka gabata sau da yawa ya yi magana kan shirye-shiryensa na ma'aikatar tsaro kuma a wani biki da ƙungiyar "Nachala" da ta gudanar kusa da iyakar Gaza, ya ce: ina fata har ma kafin zaɓe mu isa Nisanit (yanki a arewacin Gaza); amma idan Allah bai so wannan bai faru ba kafin zaɓe, ina fata da taimakon Allah in zama ministan tsaro na Isra'ila domin in mayar da ku Nisanit, duk yankin da ke kewayen arewacin Gaza da duk yankin Gaza.
Ben Gvir a baya ya gabatar da wani shiri na tsaro wanda ya haɗa da manufar ƙarfafa ƙaura ta son rai na Falasɗinawa daga Zirin Gaza da Yammacin Kogin Jordan. Yana kuma neman kwance damarar hukumar Falasɗinawa da kama manyan jami'an wannan hukumar waɗanda a cewarsa suna tallafawa ta'addanci.
Game da ayyukan sojin Isra'ila, Ben Gvir yana neman canza ka'idojin yaki da ƙara tallafawa sojoji. Shirinsa ya kuma haɗa da ƙara albashin sojoji da ba da fili kyauta ga sojojin yaƙi.
Wasu sassa biyu na wannan shiri sun shafi sauye-sauye na ciki a sojin Isra'ila. Ben Gvir yana neman gyara ka'idojin nay au da kullum na soji.
Ta Allah Ba Taka Matsiyaci Allah Ta’ala Ya Kawo Mana Karshenka Da Gaggawa
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