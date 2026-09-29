Iraki: An Kama Ɗaya Daga Cikin Manyan Shugabannin Da'ish A Hamadar Kirkuk

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya ta tsaro a lardin Kirkuk a cikin tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na "Al-Maalomah" ta bayyana: sojojin tsaro sun yi nasarar bibiyar ɗaya daga cikin fitattun shugabannin Da'ish mai suna Rashid Ahmad Al-Jubouri, wanda aka fi sani da "Shalish," kuma sun bi diddiginsa har zuwa lokacin kama shi a hamadar Kirkuk.
Wannan majiya ta ƙara da cewa: wannan aiki ya kasance ta shammace kuma an gudanar da shi ba tare da wata tsayin daka mai mahimmanci ba.
Wannan majiyar ta tsaro ta bayyana: "Shalish" yana daga iyalan Da'ish kuma mazaunin lardin Nineveh ne. An riga an yanke wa ɗan'uwansa hukuncin kisa bisa zargin shari'o'in ta'addanci kuma a baya ya tsere daga gidan yarin Tasfirat na lardin Salah al-Din.
Wannan majiya ta nanata: wanda aka kama yana cikin manyan shugabanni na farko a ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish.
Ya ƙara da cewa: bayanan leƙen asiri sun ba sojojin tsaro damar kama ƙwaƙwalwar wannan ƙungiyar ta'addanci ba tare da wata tsayin daka ta azo a gani ba.
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