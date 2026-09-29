Saudiyya Ta Kai Manyan Hare-Hare 23 Kan Yemen Cikin Sa'o'i 24 Da Suka Gabata

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wakilai a lardunan Yemen a yau (Talata) sun ba da rahoton cewa jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hare-hare ta sama guda shida kan gundumar Al-Safra a lardin Sa'dah.
Haka kuma sun kai hare-hare ta sama sau huɗu kan gundumar Sahar da wasu hare-hare uku a wani lokaci kan wannan gundumar, da hari ɗaya kan gundumar Majz da hare-hare uku kan gundumar Al-Zahir.
A lardin Al-Hudaydah, jiragen yaƙin Saudiyya sun kai hari kan cibiyoyin sadarwa biyu a yankin Al-Nukhaylah a gundumar Al-Durayhimi kuma sun jefa bam a wasu cibiyoyin sadarwa huɗu a gundumar Al-Luhayyah.
A lardin Hajjah, jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hari kan motar wani ɗan ƙasa a gundumar Mustaba wanda ya kai ga ya ji rauni.
Haka kuma sun kai hare-hare ta sama sau uku kan gundumar Sufyan a lardin Amran.
Waɗannan hare-haren da mahukuntan Saudiyya ke kaiwa, wani ɓangare ne na jerin hare-haren ta’addanci na sama da ta ke kai hari kan wasu lardunan Yemen cikin shekaru 12 na mamayewa da killacewa
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