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Saudiyya Ta Kai Manyan Hare-Hare 23 Kan Yemen Cikin Sa'o'i 24 Da Suka Gabata

29 Satumba 2026 - 21:12
Lambar labari: 1871790
Source: ABNA24
Saudiyya Ta Kai Manyan Hare-Hare 23 Kan Yemen Cikin Sa'o'i 24 Da Suka Gabata

Jiragen yaƙi na Saudiyya cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sun gudanar da jerin hare-haren sama na kan wasu gundumomi na lardunan Sa'dah, Hajjah, Al-Hudaydah da Amran.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wakilai a lardunan Yemen a yau (Talata) sun ba da rahoton cewa jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hare-hare ta sama guda shida kan gundumar Al-Safra a lardin Sa'dah.

Haka kuma sun kai hare-hare ta sama sau huɗu kan gundumar Sahar da wasu hare-hare uku a wani lokaci kan wannan gundumar, da hari ɗaya kan gundumar Majz da hare-hare uku kan gundumar Al-Zahir.

A lardin Al-Hudaydah, jiragen yaƙin Saudiyya sun kai hari kan cibiyoyin sadarwa biyu a yankin Al-Nukhaylah a gundumar Al-Durayhimi kuma sun jefa bam a wasu cibiyoyin sadarwa huɗu a gundumar Al-Luhayyah.

A lardin Hajjah, jiragen yaƙi na Saudiyya sun kai hari kan motar wani ɗan ƙasa a gundumar Mustaba wanda ya kai ga ya ji rauni.

Haka kuma sun kai hare-hare ta sama sau uku kan gundumar Sufyan a lardin Amran.

Waɗannan hare-haren da mahukuntan Saudiyya ke kaiwa, wani ɓangare ne na jerin hare-haren ta’addanci na sama da ta ke kai hari kan wasu lardunan Yemen cikin shekaru 12 na mamayewa da killacewa

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