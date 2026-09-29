Qatar: Tattaunawar Amurka Da Iran Na Ci Gaba Bisa Shiga Tsakanin Qatar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majed Al-Ansari mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Qatar ya ce: tattaunawar Washington da Tehran na ci gaba. Muna ƙoƙarin cike gibin da ke tsakanin ƙasashen biyu. A halin yanzu ƙoƙarin ya mayar da hankali kan samar da tushen haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin Amurka da Iran.
Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Qatar ya nanata cewa dole a girmama ababen more rayuwa a yankin kuma duk wata barazana a kansu, keta dokokin ƙasa da ƙasa ne.
Ya ƙara da cewa tarurrukan na ci gaba kuma Qatar tana aiki a cikin tsarin isar da saƙonni tsakanin ɓangarorin Amurka da Iran.
Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Qatar ya bayyana cewa ƙoƙarin shiga tsakani na Qatar na ci gaba kuma Doha ba ta yarda da wata mafita koma bayan ta zaman lafiya.
Al-Ansari ya ci gaba da yin gargaɗi kan abubuwan da ke faruwa a Yammacin Kogin Jordan da ƙoƙarin kakaba wani yanayi da ya saba wa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar Oslo.
Ya nanata wajibcin ƙara ƙoƙari wajen dakatar da hare-haren gwamnatin Sahayoniya a Yammacin Kogin Jordan da Jerusalem.
Al-Ansari ya ce: muna ganin ci gaba da ƙoƙarin gwamnatin Netanyahu na lalata ƙoƙarin da suka shafi samar da dakatar da bude wuta a Gaza.
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