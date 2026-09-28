Sayyid Hassan Nasrullah Mutum Ne Da Ya Dauki Nauyin Al’umma Yan Sauraren Kowa Domin Biya Masa Bukatarsa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Shekaru biyu ke nan da duniyar Musulunci ba ta ƙara jin hudubobin masu zafi na Sayyid Hassan Nasrallah, babban sakataren Hizbullah na Lebanon na lokacin ba. Tun lokacin da ake sanar da cewa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah zai yi jawabi, maƙiya suna cikin tsoro da damuwa kuma abokai suna cikin bege da samun sabuwar taswirar hanya. Jaridar Sahayoniya Haaretz game da tasirin jawaban Sayyid kan Sahayoniyawa ta rubuta: "Dalilin babban tasirin Nasrallah kan Isra'ilawa shi ne cewa shi mai gaskiya ne, mai tsayin daka kuma mai sanin al'amuran Isra'ila. Nasrallah a kafofin watsa labarai na Isra'ila ana ɗaukarsa a matsayin mutumin da ake amincewa da shi."
A ƙarshe maƙiya Sahayoniya tare da goyon bayan Amurka kai tsaye da cin amanar wasu shugabannin Larabawa da mambobin haya na cikin gida a ranar 6 ga Mihr 1403 suka kai hari kan hedkwatar marigayi shahidi Sayyid Hassan Nasrallah a yankin kudancin Beirut da gomman bama-baman fashewa kuma suka shahada shi.
A cikin jerin tattaunawar kamfanin dillancin labarai na ABNA da manyan mutane da masu fafutukar gwagwarmaya, a wannan karon mun kawo maku wata tattaunawa kan ruwayar wata mata 'yar Lebanon kan Sayyid. "Nawal Shu'ayb" malama ce ta addini 'yar asalin kudancin Lebanon. Tun daga kwanakin farko na kafa Hizbullah a yankin kudancin ta shaida kasancewa da tasirin Sayyid shugaban Gwagwarmaya kan jama'ar da ke goyon bayan Hizbullah. Wannan mata mai wa'azi da isar da sakon musulunci kuma mai ilimi wadda ta kasance malamar Zainab Nasrallah ('yar shahidi Nasrallah) a aji na tara da na goma na makarantar sakandare ta sami damar ganawa da Sayyid shugaban Gwagwarmaya da amfana daga nasihohinsa da shawarwarinsa sau da yawa. A bikin cika shekaru biyu da shahadar shahidi Sayyid Hassan Nasrallah tsohon babban sakataren Hizbullah, wakilin ABNA ya tattauna da wannan mata 'yar Lebanon mai ilimi game da hali da tafarkin Sayyid:
ABNA: Da farko don Allah muna so ku bayyana mana kanki kuma ku gaya mana lokacin da kika fara sanin Sayyid shugaban Gwagwarmaya.
Na girma a yankin kudancin Beirut kuma na shaida kafa Hizbullah da ci gaban tafarkinta da farkon shigowar Sayyid Hassan cikin Lebanon da ikonsa na jagoranci da tasiri kan al'ummar Lebanon.
Tun lokacin da ya bayyana a matsayin babban sakataren Hizbullah, marigayi Sayyid Hassan da hanyarsa ta hankali da bayani, ya ja hankalin zukata da tunani kuma da sauri ya zama alama da misali na jarumtar jagoranci, mai tawali'u, mai kulawa kuma abin ƙauna wanda ya rungumi dukkan jama'a daga ƙungiyoyi da addinai daban-daban.
Ziyartar Iyalan Shahidai Ya Kasance Tafarkin Rayuwar Sayyid Hassan
Ya ɗauki nauyin kowa a kansa, yana sauraron ra'ayoyinsu kuma akai-akai yana ziyartar gidajen iyalan shahidai, yana yi musu ta'aziyya kuma yana shiga cikin baƙin cikinsu. Sannan da iya magana da balaga mai daɗi da ya ƙware a kai, yana magana da su kuma yana mai da baƙin cikinsu da damuwarsu zuwa alfahari da jin daukaka.
ABNA: Game da siffar kasancewa da jama'a ta shahidi Sayyid Hassan Nasrallah idan kina da wani abin tunawa don Allah ku ba mu labarinsa.
Duk da yanayin tsaro mai wahala da yake ciki, ya kasance kusa da jama'a, har lokacin da ya ji jama'a suna tuntuɓarsa ta kafofin watsa labarai suna neman taimakonsa, yakan umarci wasu mutane da su bi diddigin batun har zuwa ƙarshe sannan ya tabbatar da an cimma wannan batu.
Yadda Sayyid Ya Cika Burin Wani Ɗan Lebanon Maras Lafiya
Misali, wata rana wani ɗan jarida ɗan Lebanon ya yi wata hira ta talabijin da marigayi Sayyid kuma wasu abokansa suka sami labarin wannan hirar. Sun roƙi ɗan jaridar da ya sanar da Sayyid cewa suna da wani yaro maras lafiya da ke gab da mutuwa kuma burinsa shi ne ya gana da Sayyid kafin ya mutu. Wannan ɗan jaridar bai manta ya sanar da Sayyid Hassan batun ba. Bayan sanarwarsa, Sayyid ya gaya wa ɗan jaridar da ya ba da adireshin wannan iyali ga ofishin kuma ya sanar da 'yan'uwa wannan batu.
Mako ɗaya bayan hirar, ɗan jaridar ya je wurin wannan iyali kuma ya gaya musu cewa bai manta da roƙonsu ba. Abin mamaki, 'yan'uwan ofishin Sayyid washegari bayan hirar sun tuntuɓi iyalin kuma sun kawo yaron da iyalinsa don ganawa da Sayyid kuma sun gaya masa cewa yanayin yaron ya inganta tun lokacin ganawarsu da Sayyid.
ABNA: Yaya Dangantakar Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah Da Manyan Mutane Da Masu Fasaha Take?
Ina da wani abin tunawa a wannan fanni. Mahaifina yana yin waƙa da harshen Lebanon, game da munasabobin addini kamar haifuwar Imamai Ma'asumai da nuna alfahari ga Imam Khomeini (Allah ya jikansa), Jagora Mai Girma Imam Shahidi Khamenei, Jamhuriyar musulunci, gwagwarmayar musulunci da munasabobin ƙasa da na iyali da sauransu. Bayan da aka tattara rubuce-rubucensa cikin wani littafi kuma aka aika kwafi ɗaya ga marigayi Sayyid. Ɗan jimawa kaɗan, Sayyid ya gode wa mahaifina kuma tare da yaba abin da ya karanta, ya yi alkawarin rubuta amsa cikin waƙa ga littafin. Amma abin baƙin ciki, bai iya yin wannan ba, kuma har yayi shahada.
ABNA: Game Da Fitattun Siffofin Ɗabi'a Na Sayyid Shugaban Gwagwarmaya Da Abubuwan Tunawa Da Kike Da Su A Wannan Fanni Don Allah Ku Bayyana Mana.
Ɗan'uwana wata rana lokacin da yake da ganawa ta jama'a da Sayyid ya kamu da rashin lafiya kuma bai iya ganawa da Sayyid ba. Lokacin da Sayyid ya tambayi halin ɗan'uwana aka gaya masa cewa ba shi da lafiya. Shekaru sun shuɗe kuma ba su sake ganin juna ba fiye da shekaru goma. Lokacin da ya sake ganin Sayyid, nan take ya tambayi halin ɗan'uwana ya ce: "Yaya ka ke?" Ko da yake ɗan'uwana ya manta wannan lamari, amma Sayyid bai manta ba.
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