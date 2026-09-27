Yamen: Saudiyya Ta Kai Hari Da Jiragen Yaƙinta Kan Kasuwar Taiz 50 Sun Yi Shahada Tare Da Jikkata

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Birgediya Yahya Saree mai magana da yawun sojojin Yemen a yau Lahadi ya ba da labarin wani sabon laifin ta’addanci da jiragen yaƙin Saudiyya suka haifar kan fararen hular Yemen. Saree ya ce da ƙarfe 11 na safe jiragen yaƙi na "F-15" na Saudiyya sun tashi daga sansanin "Khamis Mushait" suka nufi lardin "Taiz" kuma da ƙarfe 11:29 na safe, sun kai hare-hare ta sama sau biyu kan kasuwar Taiz. Ya yi nuni da cewa wannan hari, wani mummunan laifi ne kan fararen hula, bisa ga ƙididdiga na farko, harin ya yi sanadin shahada da jikkatar kusan 50.
Mai magana da yawun sojojin Yemen ya nanata cewa, waɗannan jiragen yaƙi da ƙarfe 11:37 na safe sun tashi daga Taiz suka nufi lardin "Al-Jawf" kuma sun kai hare-hare ta sama sau huɗu kan birnin "Khab wa Al-Sha'af". Saree tare da bayyana cewa jiragen yaƙi na Saudiyya da ƙarfe 14 sun bar lardin Al-Jawf suka koma sansanin Khamis Mushait, ya yi gargaɗi cewa sakamakon waɗannan jinin da aka zubar bisa zalunci a wannan kasuwa, zai yi muni ga azzaluman Saudiyya.
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