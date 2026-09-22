Iran: Shugaban Kasar Dr. Pezeshkian Ya Tafi New York

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Masoud Pezeshkian da safiyar yau Talata, domin halarta da yin jawabi a taro na 81 na Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya tare da rakiyar hukuma ta Dr. Mohammad Reza Aref mataimakin shugaban ƙasa na farko, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Mohsen Qomi mataimakin hulɗa na ƙasa da ƙasa na ofishin Jagora Mai Girma da wasu mambobin majalisar ministoci, sun nufi New York.
Shugaban ƙasa a cikin wannan ziyara baya ga yin jawabi a Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya, zai gana da shugabannin wasu ƙasashen da ke halartar wannan taro kuma zai gudanar da tarurruka da ƙungiyoyi da manyan mutane na siyasa da al'adu.
Masoud Pezeshkian a wani taron manema labarai kafin tafiya New York, tare da yin nuni ga taken wannan taron na bana ya bayyana: an gudanar da wannan taro ne da taken "Amincewa"; a lokacin da a aikace, ƙa'idoji da tsarin doka da na ƙasa da ƙasa, ciki har da haƙƙin al'ummomi da mutane, a wasu lokuta ake watsi da su saboda wasu ƙarfin mallakar kayan aikin siyasa, soji da tattalin arziki.
Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa: duk da haka, Babban Taron Majalisar Ɗinkin Duniya dandali ne da matsayi da za a iya bayyana wa duniya rashin adalcin da ake yi wa al'ummar Iran da kuma ƙarfinta. A cikin wannan ziyara ma za mu sami ganawa da tattaunawa da dama da 'yan siyasa, manyan mutane na al'adu da kafofin watsa labarai daban-daban kuma za mu yi ƙoƙarin isar da matsayin Jamhuriyar Islama ta Iran da gaskiyar da ke akwai ga kunnuwan ra'ayin jama'a na duniya.
Pezeshkian tare da yin nuni ga yanayi da wahalolin da al'ummar Iran suka jure cikin tafiyar da suka gabata, ya bayyana: al'ummar Iran da ɗaukaka sun wuce waɗannan yanayi kuma wannan abin alfahari ne. Da ƙarfi za mu kare matsayinmu a taron ƙasa da ƙasa kuma muna fata za mu iya isar da saƙon gaskiya na al'ummar Iran ga duniya.
Shugaban ƙasa ya nanata: al'ummar Iran duk da matsin lamba, zalunci da wahaloli, sun tsaya da daraja da ƙarfi kuma za su kare ƙasar, jama'a, imani da akidunsu har zuwa mutuwa.
Pezeshkian a amsa tambaya kan batutuwan da za a gabatar a ganawa da tattaunawar wannan ziyara, ya ce: bayyana gaskiyar da ke akwai, rashin adalcin da ake yi wa al'ummar Iran, laifuffukan da aka aikata a yankin da hanyoyin da suka haifar da rashin amincewa a fagen ƙasa da ƙasa, suna daga cikin abubuwan da za mu mai da hankali a kai.
Shugaban ƙasa tare da yin nuni ga mummunan tarihin rashin aiwatar da alkawari da yarjejeniyar da Amurka ta yi a tattaunawa da yarjejeniyoyin da aka yi, ya bayyana: Jamhuriyar Islama ta Iran sau da yawa ta shiga hanyar tattaunawa kuma an sanya hannu kan yarjejeniyoyi, amma duk da alkawuran da aka yi, mun ga cewa dayan ɓangaren ya take yarjejeniyoyi da alkawuransa cikin sauƙi; al'amarin da ya faru a gaban idanun ra'ayin jama'a na duniya.
Pezeshkian ya ci gaba da cewa: idan muna neman duniya mai aminci, tare da zaman lafiya da kwanciyar hankali, dole a girmama haƙƙin mutane da al'ummomi da duk mazauna wannan duniya. Ba za a iya tilasta wa al'ummomi biyayya ta hanyar dogaro kan ƙarfi ba.
Shugaban ƙasa tare da yin nuni ga abubuwan da ke faruwa a Gaza da sauran wurare na yankin ya ce: abin da ke faruwa a Gaza, Falasɗinu, Siriya, Yemen, Iran da sauran wurare, dole a mai da hankali a kai a cikin tsarin gaskiyar fagen daga. Ba za a iya ba da hujjar kowane mataki da taken yaƙi da ta'addanci.
Pezeshkian ya ƙara da cewa: kai hari kan fararen hula, gidaje, asibitoci da cibiyoyin jama'a, yana haifar da tambayoyi masu mahimmanci game da iƙirarin da ake yi game da haƙƙin ɗan adam. Gaskiyar fagen daga, ba tare da la'akari da harshe da yadda ake bayyanawa ba, yana bayyana abubuwa da yawa kuma ra'ayin jama'a na duniya yana lura da waɗannan abubuwan. Shin ɗalibanmu marasa laifi na Minab 'yan ta'adda ne? A harin Lamard sun kai hari kan 'yan ta'adda ne? Sun kai hari kan gidaje da asibitoci da cibiyoyi shin suna da alaka da 'yan ta'adda ne?
Shugaban ƙasa tare da yin nuni ga halin al'ummar Gaza ya bayyana: hana jama'a samun abinci da ruwa da kai hari kan mata, yara da tsofaffi, bai dace da iƙirarin da suka shafi haƙƙin ɗan adam ba kuma wannan yanayi yana buƙatar kulawa mai mahimmanci daga al'ummar duniya.
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