Rufe Jami'ar Khatam Al-Nabiyyin (S.A.W) Shaida Ce Ga Ƙiyayyar Da Taliban Ke Yi Ga Ilimi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Gwagwarmayar Ƙasa Don Ceton Afghanistan ta hanyar wallafa wata sanarwa, ta yi Allah-wadai da ci gaba da manufofin danniya, nuna bambanci, keɓewa da keta haƙƙoƙi da 'yancin asali na al'ummar Afghanistan da ƙungiyar Taliban ke yi da kalmomi mafi tsanani.
Wannan majalisar ta nanata cewa matakan Taliban na kwanan nan wani ɓangare ne na wata manufa tsararriya don tabbatar da mulkin kama-karya, kawar da 'yancin jama'a cikin tsari, lalata cibiyoyin ilimi, al'adu da na jama'a da kuma hana 'yan ƙasa haƙƙoƙin ɗan adam na asali.
A cewar wannan majalisar, Taliban ba wai kawai ba su nuna niyyar tabbatar da adalci da musharaka ta gaske na kabilu da sassan al'umma da girmama darajar ɗan adam ba, a'a sai dai ta hanyar ci gaba da manufofin kawarwa, nuna bambanci, danniya da tsoratarwa, sun jefa Afghanistan zuwa killacewar ƙasa da ƙasa, rugujewar cibiyoyin ƙasa, yaɗuwar talauci, rashin aikin yi, ƙaura ta tilas da rashin kwanciyar hankali da ke ƙaruwa. Nauyin dukkan sakamakon siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da ɗan adam na waɗannan manufofin yana kan Taliban kai tsaye.
Wannan majalisar a wani ɓangare na sanarwarta tare da yin nuni ga rufe Jami'ar Khatam al-Nabiyyin (S.A.W) ta rubuta: Qudirin Taliban na kwanan nan na rufe Jami'ar Khatam al-Nabiyyin da dukkan rassanta, duk da kasancewar takardar izinin aiki a hukumance daga ma'aikatar ilimi mai zurfi, mataki ne na son kai, maras wata hujja ta doka kuma shaida ce bayyananniya ta ƙiyayya ga ilimi, horo da 'yancin kai na cibiyoyin ilimi. Wannan mataki ya cutar da dubban ɗalibai, malamai da iyalansu kuma yana nuni da cewa Taliban maimakon tallafawa ci gaban ilimi na ƙasar, suna tafiya kan hanyar lalata ababen more rayuwa na ilimi, bincike da tunani na Afghanistan.
Haka kuma cire darussan shari'a da kimiyyar siyasa daga jami'o'in Afghanistan da Taliban suka yi, ci gaba ne na wannan manufa ta tsari ta masu mulkin Kabul na yanzu wajen raunana tsarin ilimi mai zurfi, lalata ilimin ɗan adam, takaita tunani da hana ƙaramin ƙarni ilimi na musamman. Manufar da sakamakonta ake ɗaukarsa raunana ikon doka, rage ƙarfin ilimi na ƙasar da hana Afghanistan samun ƙwararru da masu jajircewa a fannonin shari'a da siyasa.
Gwagwarmayar Ƙasa Don Ceton Afghanistan ta kuma yi Allah-wadai da tsanantar ƙuntatawa kan kafofin watsa labarai masu 'yanci, rufe kafofin watsa labarai masu zaman kansu, tsare da tsoratar da 'yan jarida kuma ta ɗauki 'yancin faɗar albarkacin baki a matsayin ɗaya daga cikin haƙƙoƙin asali na al'ummomi.
Wannan majalisar ta nuna damuwa game da rahotanni da suka shafi gano gawawwaki, kisan gilla akai-akai da bacewar 'yan ƙasa bisa tilas musamman a Panjshir kuma ta nemi bincike mai zaman kansa na ƙasa da ƙasa.
A wani ɓangare na sanarwar, hana 'yan mata da mata haƙƙin ilimi, aiki da shiga cikin al'umma da wannan hukuma ta yi, an kira shi ɗaya daga cikin bayyanannun misalan keta haƙƙin ɗan adam.
Gwagwarmayar Ƙasa Don Ceton Afghanistan ta roƙi Majalisar Ɗinkin Duniya, Kwamitin Kare Haƙƙin Ɗan Adam da ƙasashen duniya da kada su yi shiru a gaban wannan yanayi kuma su tilasta wa Taliban sake lissafi.
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