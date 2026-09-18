Ansarullah: Rayukan Yemeniyawa Sadaukarwa Ne Ga Makka Da Wurare Masu Tsarki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sayyid Abdulmalik Badrud-Din al-Houthi, shugaban ƙungiyar Ansarullah ta Yemen, a cikin jawabinsa game da sabbin abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasar, tare da yin nuni ga manyan nasarorin al'ummar Yemen ya ce: matakin rage tashin hankali bai da wani mahimmanci ga tsarin Saudiyya wajen samar da zaman lafiya, said ai Saudiyya tana son yin amfani da wannan mataki don tsananta matakanta da kafa sojojin takfiriyya.
Al-Houthi ya bayyana: Saudiyya ba ta yarda da cewa dangantaka ta dogara kan girmama juna ba kuma har yanzu tana nanata wulakanci da shiga cikin harkokin al'ummar Yemen.
Shugaban Ansarullah tare da nanata cewa Yemen tana cikin matsayin kare kai ne, ya yi iƙirarin cewa tsarin Saudiyya a kowane mataki shi ne ya fara ayyukan kai hari da mamayewa kuma hari na ƙarshe shi ne harin kan filin jirgin sama na San'a da Saudiyya ta aiwatar.
Ya ci gaba da cewa: kwatance mai sauƙi tsakanin sojojin Yemen da hare-haren Saudiyya cikin shekaru 12 da suka gabata yana nuni da wane ɓangare ya bi ka'idojin ɗabi'a da shari'a.
Al-Houthi ya ƙara da cewa: Saudiyya a cikin hare-harenta ta kai hari kan dukkan sassan Yemen kuma ta kashe al'ummar wannan ƙasar a kasuwanni, gidaje da asibitoci. Ta kai hari kan masallatai da cibiyoyin mafaka sama da 2,000, cibiyoyin makafi da kayan tarihi kuma takardun shaida da bayanansu suna hannun Yemen kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta tabbatar da su.
Ya yi nuni da ci gaba da kawanya ga Yemen ya bayyana: matsalar kawanya har yanzu tana nan kuma Saudiyya ta kafe kan rufe filayen jirgin sama da sanya ƙuntatawa maras adalci kan shigar kayayyaki.
Al-Houthi ya kuma ƙi iƙirarin da aka gabatar game da kai hari kan Makka Mai Girma daga Yemen kuma ya kira shi a matsayin zunzurutun ƙarya da ƙiren bayyananniyar ƙarya don gyara matsayin ƙasa da ƙasa da jawo wasu su shiga cikin daukar matakan kan Yemen.
Shugaban Ansarullah ya nanata: al'ummar Yemen suna sadaukar da rayuwarsu da ruhinsu ga Makka Mai Girma da wurare masu tsarki don haka mai za sa su kai hari kanta.
Ya soki ƙasashen da ke nuna damuwa ga wurare masu tsarki amma a aikace suna barinsu su kaɗai ba tare da yunkuin kare su ba a aikace kuma ya roƙi waɗannan ƙasashe da su shiga fagen aiki don a gane su waye ke da kishin gaskiya ga wurare masu tsarki.
Al-Houthi tare da yin nuni ga Falasɗinu, ya ce: maƙiyin gaskiya shi ne gwamnatin Sahayoniya kuma shirin wannan gwamnatin ya dogara kan wawushe Makka da Madina da kwace Falasɗinu.
Ya kuma soki ƙasashen Larabawa da suka kulla dangantaka da Isra'ila, ya ƙara da cewa: waɗannan ƙasashe maimakon tallafawa al'ummar Falasɗinu, sun ba Isra'ila tiriliyan daloli don ta yi amfani da su wajin samun makamai da take buƙata, yayin da suke kiran ƙungiyoyin masu dauke da makamai na Falasɗinu da 'yan ta'adda.
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