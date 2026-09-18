Najeriya: Zanga-Zanga Ta Barke Bayan Mutuwar Ma'aikata 33 A Wurin Haƙo Ma'adinai Yayin Da Ake Tsare Su

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Mazauna wani birni a tsakiyar Najeriya sun fito kan tituna don yin zanga-zanga da daddare bayan gano aƙalla waɗanda aka tsare 33 da suka mutu a lokacin da suke hannun jami'an Civil Defence ta kai farmaki kan wuraren haƙo gwal da ake zargi ba bisa ka'ida ba.
Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da kasancewar gawawwaki 33 a babban asibitin birnin Minna, yayin da gwamnan jihar Niger, Mohammed Umar Bago, daga baya ya bayyana cewa adadin ya kai mutuwar 37.
Kamfanin ya bayyana cewa waɗanda aka tsare an tsare su ne a lokacin farmakin da aka kai kan wuraren haƙo ma'adinai da ake zargi ba bisa ka'ida ba, tsakanin 15 zuwa 16 ga Satumba na wannan watan, a yankin Wushishi-Lukoto a yammacin Minna. Da farko ya yi nuni da yiwuwar bullar wata cuta da ta haifar da mutuwarsu, amma daga baya ya bayyana cewa ba a tantance musabbabin mutuwar ba tukuna, kuma za a tantance shi ta hanyar gwaje-gwajen likitanci.
A gefe guda, wani wanda ya tsira, a cikin bayani ga kamfanin dillancin labarai na "Associated Press", ya ce kusan waɗanda aka tsare 65 an cushe su a cikin wani ɗaki maras iska mai kyau, kuma sun fara fama da wahalar numfashi kafin mutuwar ta faru, abin da ya haifar da yiwuwar cewa shaƙewa da cunkoso su ne musabbabin lamarin.
A nasa ɓangare, ministan cikin gida, Olubunmi Tunji-Ojo, ya ba da umarnin dakatar da kwamandan rundunar kare fararen hula da tsaron ƙasa a jihar Niger, Sobiro Siyaka Anifi, nan take har sai an kammala cikakken bincike. Ma'aikatar cikin gida a cikin wata sanarwa ta ce "lamari ne mai cike da baƙin ciki, duk da haka, za a gudanar da cikakken bincike yayin da kwamandan da lamarin ya faru a ƙarƙashin kulawarsa ya kasance an dakatar da aikinsa."
Fushin da mutuwar ta haifar ya jawo zanga-zanga a Minna, daren Alhamis, inda matasa suka yi ta maimaita taken "dole a sami adalci," a cewar mazauna. Wasu daga cikin masu zanga-zangar ma sun lalata motoci. Zuwa safiyar yau Juma'a, birnin ya kasance cikin kwanciyar hankali, amma sojojin tsaro sun bazu sosai a sassan Minna.
Najeriya ta shafe shekaru tana ƙoƙarin rage haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba a dubban wuraren da ba na hukuma ba da suka bazu a duk faɗin ƙasar. Hukumomi sun ce haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida ba yana lalata muhalli kuma yana haifar da asarar kudaden shiga na gwamnati. Jihar Niger tana ɗaya daga cikin yankunan da ke da wadata ta albarkatun ma'adinai, kuma tana jawo adadi mai yawa na ma'aikatan haƙo ma'adinai na gargajiya.
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