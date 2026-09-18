Yemen: Isra’ila Na Kokarin Ƙarfafa Na’urorin Tsaron Saman Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa:, duk da zurfafa rikicin da Saudiyya ke fuskanta a Yemen, da alama abokan Riyadh a yanayin da ake ciki ba su shirya su bayar da wani abu da ya wuce goyon bayan bayanai da shawarwarin tsaro ba. Wannan a lokacin da Saudiyya ke tafiya a hanyoyi da dama don ƙarfafa ƙarfinta na tsaro, mafi muhimmancin su shi ne tsarin kariyar makamai ta sama. Musamman bayan da aka yi amfani da fiye da kashi biyu cikin uku na ajiyayyun makaman harsasai na nau’rar tsaro ta "Patriot PAC-3" na wannan ƙasar a lokacin kare wuraren Amurka.
Bisa ga rahoton jaridar "Al-Akhbar" ta Lebanon, amfana da Saudiyya ke yi da mashawarta da ƙwararrun soji na waje a yaƙin Yemen batu ne da ba sabo ba. Baya ga shigar wasu ƙasashen Larabawa da na tekun Farisa da sojoji da kayan aiki a yaƙin Yemen, Amurka ma tun farkon wannan yaƙi tana da hannu a fannin bayar da tallafin bayanai da fasaha da kuma mai ga jirage.
Biritaniya ma ta shiga cikin wannan tsari ta hanyar babbar cibiyar mashawartan soji, hafsoshin haɗin gwiwa, sojojin fasaha da ƙwararru. Mutanen da ayyukansu ke da alaƙa da cibiyoyin umarni da daidaito, horo da gyara da kula da kayan soji.
Ƙarin Babbar Rawar Gwamnatin Sahayoniya Wajen Taimakon Saudiyya
Amma sabon abu a wannan mataki shi ne cewa gwamnatin Sahayoniya ta sami matsayi mafi girma a tsarin taimakon Saudiyya. Ko da yake Tel Aviv har yanzu tana ƙin kai hari na riga malam masallaci kan Yemen kuma tana da imani cewa duk wani sabon mataki na soji na iya kasa cimma manufar fifiko gareta.
A wannan fanni, "Ben Caspit" marubucin gidan yanar gizo na "Al-Monitor" dangane da majiyoyin bayanai na Sahayoniya ya ba da rahoton cewa matsalar Rashin fifiko har yanzu tana nan kuma babu wani fifikon ƙarfin da zai iya hana ƙungiyar "Ansarullah" a Amurka ka ne ko, gwamnatin Sahayoniya ko Saudiyyar ma kanta.
Wannan marubucin ya kuma ambato wani jami'in tsaro na gwamnatin Sahayoniya, da ke nuna damuwarsa game da ci gaban ayyukan sojojin Yemen da ƙaruwar ƙarfinsu na ƙasa da bayanai.
Dangane da haka, Tel Aviv a matsayin madadin shiga tsakani kai tsaye na soji, ta gabatar da shawarar ƙara tallafin bayanai ga Riyadh da shiga cikin ƙirƙirar tsarin kariya ta sama don kare sararin samaniyar Saudiyya.
Isra'ila Na Ƙoƙarin Ƙirƙirar Hoton Bayanai Kan Ansarullah
Tun farkon faɗaɗa fagen goyon bayan Yemen ga Falasɗinu bayan yaƙin Gaza, gwamnatin Sahayoniya ta gane cewa tunkarar ƙungiyar Ansarullah ba zai iya dogara kan ƙarfin sama kaɗai ba kuma kafin komai yana buƙatar ƙirƙirar ingantaccen hoton bayanai kan tsarin wannan ƙungiyar, shugabanninta, ƙarfinta da cibiyar tabbatuwarta.
Bisa ga haka, sashen bayanai na soji na sojojin gwamnatin Sahayoniya ya ƙirƙiri wani rukunin mai zaman kanshi don tattara bayanai kan ƙungiyar Ansarullah da lura da motsinta.
Wannan rukunin ya dogara ne kan tsayawa da bibiyar kira ta waya da siginal, amfani da hotunan tauraron ɗan adam da kuma amfani da dubban Yahudawa yan asalin Yemen. Mutanen da suka girma a cikin iyalai da suka zauna a Yemen ko kuma daga baya suka kiyaye al'adu da lafuzzan Yemen.
Dangane da rahotannin da kafofin watsa labarai na gwamnatin Sahayoniya suka wallafa a wancan lokacin an yi amfani da waɗannan mutane don tattara bayanai da ƙara fahimtar al'adun Yemen.
Wani muhimmin kutse na bayanai da gwamnatin Sahayoniya ta samu tun daga wancan lokacin ya faru ne a watan Agusta 2025. Lokacin da wannan gwamnatin ta iya kai hari kan wani taro da shugaban gwamnatin Yemen, wasu ministoci da kuma "Abdulkarim Al-Ghamari" shugaban hafsan haɗin gwiwar sojojin Yemen suka halarta.
Dangane da binciken da Yemen ta wallafa a wancan lokacin, bibiya da kama kira ta waya ya kai ga gano wurin da aka gudanar da wannan taron wanda ba na soji ba.
Haɗin Gwiwa Tsakanin Riyadh Da Tel Aviv A Bangaren Nau’rorin Kariya
Haɗin gwiwar gwamnatin Sahayoniya da Saudiyya bai takaita ga tallafin bayanai kawai ba.
"Robert Pape" malamin ilimin siyasa na Jami'ar Chicago kuma shugaban aikin Chicago kan barazana da tsaro, ya fallasa cewa Riyadh a asirce ta roƙi Tel Aviv da ta yi amfani da ƙarfinta don ƙarfafa kariyar sama ta Saudiyya kan makamai masu linzami da jiragen mara matuƙa da ke shigowa daga Yemen.
A cewar Pape, ana yin wannan haɗin gwiwa ta hanyar wata hanya tare da shiga tsakani na hedkwatar rundunar tsakiya ta sojojin Amurka (CENTCOM) kuma Saudiyya ta hanyar wannan tsari tana shiga cikin tsarin gargaɗi da wuri kuma tana samun bayanan bibiya da aunawa. Bayanan da ke taimaka wa wannan ƙasar ganowa da fuskantar barazanar da ke tunkarowa.
Pape yayi imani cewa wannan ci gaba yana nuni da canji a cibiyar tsaro ta yankin. Canjin da ke nanata haɗakayyar ƙarfin bayanai na gwamnatin Sahayoniya cikin tsarin kare Saudiyya. Wannan a yanayin da da alama Washington ba ta da sha'awar jure asarar shiga tsakani kai tsaye na soji.
Wannan marubucin ya kwatanta haɗin gwiwar Saudiyya da gwamnatin Sahayoniya a matsayin fiye da wani ci gaba na diflomasiyya ko gabatarwa ta gaggawa ga yarjejeniyar siyasa tsakanin Riyadh da Tel Aviv, yarjejeniyar tabbatuwar rayuwa tsakaninsu ce kawai.
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