Isra’ila Na Ci Gaba Da Keta Yarjejeniyar Tsagaita Wuta A Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya ta yankin ta ruwaito cewa mutane biyu sun ji rauni sakamakon harin Isra'ila da ya kai kan rufin makarantar Al-Daraj da ke ba da mafaka ga 'yan gudun hijira a tsakiyar birnin Gaza.
Haka kuma manyan bindigogin mamayar sun sauka a gabashin birnin Gaza, da yankunan arewa maso gabashin birnin, tare da jefa bama-bamai masu haske a arewa maso gabashin birnin.
A tsakiyar Zirin kuma harin manyan bindigogi na Sahayoniya ya kai yankunan arewacin sansanin Al-Bureij.
Motocin mamayar sun kai hari kan yankunan gabas da arewa maso gabashin birnin Khan Younis a kudancin Zirin. Sannan wata mota ta Isra'ila ta harbi wasu masunta a bakin teku a gaban Rafah.
Sojojin mamayar suna ci gaba da karya yarjejeniyar dakatar da bude wuta a Zirin Gaza, ta hanyar hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan wuraren 'yan gudun hijira, tare da ayyukan rusau da lalata wurare cikin abin da ake kira "Layin Rawaya", tare da ci gaba da ƙuntatawa kan motsin kayayyaki da agaji da tafiye-tafiye.
Dangane da bayanan Ma'aikatar Lafiya ta Falasɗinawa, adadin shahidai tun farkon dakatar da bude wuta a ranar 10 ga Oktoba da ta gabata ya ƙaru zuwa shahidai 1,381, ban da waɗanda suka ji rauni 4,757, tare da rubuta lokuta daban daban har 831 na ciro gawarwaki daga cikin baraguzai.
Haka kuma jimillar adadin mamayar tun 7 ga Oktoba 2023 ya kai kusan shahidai 73,795 da raunuka 174,869, abin da ke nuni da asarar ɗan adam mai tsanani na ci gaba da mamayar kan Zirin.
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