Yemen: Iƙirarin Saudiyya Game Da Barazana Ga Makka, Ƙiren Ƙarya Ne Da Yaudara Da Farfaganda

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majalisar ta Yemen a cikin sanarwarta ta yau Alhamis, ta yi Allah-wadai da iƙirari da zarge-zargen ƙarya na kafofin watsa labarai na gwamnatin Saudiyya game da kasancewar haɗari ko barazana da ta shafi birnin Makka da Dakin Allah daga ƙasar Yemen kuma ta bayyana watsinta gaba ɗaya ga waɗannan ƙiren ƙarya da yaudara ta watsa labarai bayyananna.
A cikin wannan sanarwa an ce: al'ummar Yemen sun tabbatar da cewa suna cikin sahun farko na al'ummomin da suka yi gaba da ginshiƙan asali na kare wurare masu tsarki da alfarmar Musulunci da taimakawa ga manufofin al'ummarsa. Yemen, a matakin jagoranci da na al'umma, tana ɗaukaka wurare masu tsarki musamman Ka'aba a matsayi mafi girma na girmamawa da tsarkakewa kuma tana ɗaukar kariya da girmama ta a matsayin wajibi na addini da ɗabi'a wanda ba ya rabuwa da asalinta na imani.
Majalisar Yemen ta yi nuni da cewa ana yaɗa waɗannan jita-jita da ƙarya ne don rufe laifuffukan yau da kullum da kai hari kan wuraren fararen hula a Yemen da kuma ƙoƙari maras nasara na yin amfani da wurare masu tsarki na Islama a cikin rikice-rikice da manufofin tsauraran ra'ayi.
Wannan majalisar ta roƙi al'ummomin Larabawa da musulunci da kada su fada cikin tarkon waɗannan yaƙin farfagandar na yaudara da ƙarya kuma su tsaya da sani a gaban gaskiyar fagen daga da kuma tunkarar ƙoƙarin yin amfani da dakin Allah a cikin shirye-shiryen ɓoye na gwamnatin Saudiyya.
Majalisar Yemen ta sake nanata cewa matsayin Yemen na kare ikonta da ƙasarta ya tabbata kuma tare da haka, tana da cikakken jajircewa ga girmama alfarmar Allah da wurare masu tsarki na musulunci da kare su, musamman Makka, Madina da Masallacin Al-Aqsa.
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