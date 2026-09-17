Iraqi: Gwamnatin Al-Zaidi Ta Sallamawa Kamfanonin Amurka Dukkan Wuraren Mai Da Gas Na Al-Anbar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: wani jami'i a lardin Al-Anbar na Iraki a yau (Alhamis) ya fallasa ainihin dalilin hana da kawo cikas ga kamfanonin duniya ƙwararru a fannin makamashi don zuba jari a yankunan hamadar yammacin Al-Anbar.
Wannan jami'in a cikin tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na "Al-Maalomah" ya ce: gwamnatin yankin Al-Anbar ta ƙi dukkan shawarwarin kamfanonin zuba jari na duniya ƙwararru a fannin makamashi duk da shawarwari masu ban sha'awa waɗanda za su amfani al'ummar Iraki.
An yi wannan mataki ne bisa umarnin da suka fito daga gwamnatin Ali Al-Zaidi wanda bisa shi, an ba kamfanonin zuba jari na Amurka dukkan yankunan da ke da wadatar mai da wuraren gas da ma'adanai.
Wannan jami'in ya ƙara da cewa: gwamnatin Al-Zaidi ta ba kamfanonin Amurka dukkan damar zuba jarin mai kuma ta tilasta wa gwamnatin yankin Al-Anbar bin umarnin Al-Zaidi da hana ba da kowace damar zuba jari ga kowace wata kamfani; domin wannan batu na iko ne kuma gwamnatocin yankin ba za su iya wuce ikonsu ba.
Wannan jami'in ya nanata: wata tawagar Amurka tare da ƙwararru a fannin makamashi da kamfanonin duniya da dama, sun gabatar da shawarwarinsu don aiwatar da ayyukan zuba jari daban-daban, amma an ƙi waɗannan shawarwarin; domin Amurka ta nuna adawa da wannan mataki saboda dalilan da suka riga sun bayyana ga kowa.
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