Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Iran ta kakkabo Jirgin maras matuƙi na 53 na MQ-9 na sojojin ta'addanci na Amurka hanyar anfani da sabuwar na’urar tsaron rundunar sararin samaniya ta Rundunar Kare Juyin Juya Hali kuma ƙarƙashin ikon cibiyar sadarwar haɗin gwiwar kariya sama ta ƙasar da ƙarfe 10:12 na safiyar yau a sararin samaniyar tsibirin Qeshm.
Zuwa yanzu adadin jiragen maras matuƙa na maƙiyi da sojojin ƙasar suka lalata tun farkon yaƙin da aka tilasta na uku har yanzu sun kai gwamman jirage.
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