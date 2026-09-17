Iran Ta Yi Adawa Da Kasancewar Amurka A Kwamitin Gwamnonin IAEA

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi adawa da kasancewar Amurka a Kwamitin Gwamnonin Hukumar Ƙasa da Ƙasa ta Makamashin Atom (IAEA), tana mai cewa kasancewar Washington a wannan hukuma ya saba wa abin da yarjejeniyar IAEA ta tanada.
A taro na 70 na Babban Taron IAEA, tawagar Iran ta ce matakin Amurka na kasancewa cikin mambobin Kwamitin Gwamnonin yana ba wa ƙasar da Iran ke kiranta da mamayewa damar shiga cikin shawarwarin da suka shafi batun da ke da alaƙa kai tsaye da matakanta na soji kan cibiyoyin nukiliya na Iran.
Dangane da wannan rahoto, wannan yanayi yana haifar da cin karo na manufofi, yana raunana daidaito na Kwamitin Gwamnonin kuma yana iya shafar amincewa ga shawarwarin Kwamitin da IAEA gaba ɗaya.
Tawagar Iran ta roƙi IAEA da ta fassara da aiwatar da yarjejeniyarta bisa ka'idojin ƙasa da ƙasa da ke tafiyar da yarjejeniyoyi da kuma la'akari da dukkan tanade-tanadenta.
Iran ta kuma nanata muhimmancin ayyukan Kwamitin Gwamnonin a matsayin ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan IAEA, yayin da take cewa ba ta yarda da naɗin Amurka a matsayin memba na wannan Kwamitin ba kuma tana nisanta kanta daga wannan qudiri.
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