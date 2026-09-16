Pakistan: Afghanistan Ƙarƙashin Mulkin Taliban Ta Zama Cibiyar Tarin Ƙungiyoyin Ta'addanci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Ahmad Sharif Chaudhry, mai magana da yawun sojin Pakistan (Babban Darakta na Hulɗa da Jama'a na Rundunonin Soji), a cikin tattaunawa da tashar Al-Arabiya ya yi iƙirarin cewa Afghanistan ƙarƙashin mulkin Taliban ta zama wurin ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci da dama kuma waɗannan ƙungiyoyi suna amfani da ƙasar Afghanistan don jawo membobi, horo, samar da kayan aiki da shirya hare-hare na ketare iyaka.
Chaudhry tare da yin nuni ga rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙungiyoyi ciki har da Al-Qaeda, reshen Khorasan na Da'ish (Da'ish Khorasan), Sojojin 'Yantar da Balochistan, Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Ƙungiyar Turkistan ta Gabas da Ƙungiyar Islama ta Uzbekistan suna da kasancewa da aiki a Afghanistan. Ya nanata cewa Islamabad tana son a kawo ƙarshen hare-hare da shiga tsakani na ta'addanci daga ƙasar Afghanistan kuma manufofin soji na Pakistan za su dogara kan shawarwarin jagorancin siyasa na wannan ƙasar.
Mai magana da yawun sojin Pakistan tare da yin nuni ga sashe na 51 na yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da haƙƙin kare kai, ya bayyana cewa gwamnati da sojojin Pakistan suna ɗaukar kansu a matsayin masu jajircewa ga kare rayuka, dukiya da amincin 'yan ƙasa kuma za su ɗauki matakan da suka dace don tunkarar barazanar ta'addanci. A cewarsa, sojojin tsaro na Pakistan a cikin wannan shekara ta miladiyya kaɗai sun gudanar da ayyukan da suka dogara kan bayanai sama da 42,000 waɗanda a cikin su aka kashe 'yan ta'adda sama da 2,100.
Chaudhry ya ƙi iƙirarin Tehrik-i-Taliban Pakistan na cewa yaƙin wannan ƙungiyar na addini ne kuma ya ce al'umma da gwamnatin Pakistan sun yi imani cewa ayyukan wannan ƙungiyar ba su da wata alaƙa da addini. Ya kuma nanata cewa Islamabad bai kamata ta bar Afghanistan ta zama cibiyar ayyukan ta'addanci a yankin da duniya ba.
Hulɗar Pakistan da Taliban cikin shekarun da suka gabata tana ƙarƙashin tasirin zarge-zarge na juna game da ayyukan TTP da hare-haren ketare iyaka. Islamabad sau da yawa ta nemi gwamnatin Taliban da ta hana amfani da ƙasar Afghanistan kan Pakistan; Taliban ma sun ƙi waɗannan zarge-zargen kuma sun nanata jajircewarsu ga hana amfani da ƙasar Afghanistan kan wasu ƙasashe.
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