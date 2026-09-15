Sojojin Isra'ila Sun Kona Gidajen Zama A Al-Tiri, Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin gwamnatin Isra'ila sun kona gidajen zama a garin Al-Tiri, a gundumar Bint Jbeil na kudancin Lebanon.
Bisa ga rahotannin kafofin watsa labarai na Lebanon, a wani aikin ta’addanci, sojojin Yahudawa sun tarwatsa sassan garin Majdal Zoun kuma sun kona wasu gidajen zama a garin Al-Tiri, da ke gundumar Bint Jbeil na kudancin Lebanon.
Kamfanin dillancin labarai na ƙasa na Lebanon ya kuma ba da rahoton tashin jiragen leƙen asiri da na yaƙi na Isra'ila marasa matuki a ƙananan mataki a saman babban birnin, Beirut.
Waɗannan abubuwan da ke faruwa a fage sun zo daidai da ziyarar shugaba kuma kwamandan sojojin Lebanon Joseph Aoun zuwa birnin Nabatieh a kudancin ƙasar.
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