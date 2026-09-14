Saudiyya Ta Buƙaci Isra’ila Da Amurka Da Sauran Kasashen Yankin Su Tunkari Ansarullah Yemen

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: jaridar Ibraniyawa "Israel Hayom" ta yi iƙirarin cewa Saudi Arabiya don hana rufe mashigar Babal-Mandab mai mahimmanci da sojojin Yemen, ta nemi taimakon bayanai daga gwamnatin Sahayoniya da wasu ƙasashen yankin.
Dangane da wannan rahoto kuma a cewar majiyoyin diflomasiyya da ba a san su ba, Mohammed bin Salman, yarima mai jiran gado na Saudiyya, bayan tsanantar matsin lamba na soji na Yemen ya koma ga ƙasashen yankin kuma a fakaice ya koma Tel Aviv. Riyadh ta kuma tuntuɓi gwamnatin Sahayoniya ta hanyar rundunar tsakiya ta Amurka (CENTCOM), wasu ƙasashen Larabawa na Tekun Farisa da Masar kuma ta nemi "taimakon bayanai da sauran taimako" don hana rufe Babal-Mandab.
Damuwar Saudiyya Game da Barazana ga Hanyoyin Fitar da Mai
Dangane da wannan kiyasi, Saudiyya tana cikin wani yanayi da ba a saba gani ba kuma a lokaci guda tana fuskantar barazana ga hanyoyi uku masu mahimmanci na fitar da mai; mashigar Hormuz a gabas, Babal-Mandab a kudu da hanyar ƙasa da ke kaiwa Tekun Yamen wato Bahri Maliya.
Tabarbarewar yanayi a waɗannan hanyoyi na iya sa jigilar mai na Saudiyya da dangantakarta da kasuwannin duniya ta fuskanci babban ƙalubale; al'amarin da ya ƙara damuwar Riyadh game da abubuwan da ke faruwa na soji a kewayen Babal-Mandab.
A daidai wannan lokaci, Riyadh a baya ta nemi Washington da ta shiga tsakani don tunkarar Ansarullah da hana ci gaban sojojin Yemen a yankin Babal-Mandab, amma Donald Trump, shugaban Amurka, bai yarda da shiga tsakani kai tsaye na soji a wannan rikici ba.
Kokwantar Riyadh Game Da Goyon Bayan Amurka
Wannan yanayi a cewar "Israel Hayom" yana da saƙo mai damuwa ga Saudiyya; ƙasar da ke fuskantar matsin lamba daga bangarori da dama kuma a lokaci guda hanyoyin fitarwa da ita ke fuskantar barazana, amma babbar ƙawarta, Amurka, ba ta nuna sha'awar biyan buƙatun Riyadh sosai ba.
Babal-Mandab cikin shekarun da suka gabata ta zama ɗaya daga cikin muhimman wuraren fuskantar juna tsakanin sojojin Yemen da Amurka da gwamnatin Sahayoniya. Muhimmancin wannan mashigar ga Saudiyya bai takaita ga matsayinta na yanayin ƙasa kawai ba kuma amincinta yana da alaƙa kai tsaye da hanyoyin jigilar makamashi da kasuwancin wannan ƙasar.
Duk da haka, ba a wallafa cikakkun bayanai masu zaman kansu game da yanayin ko girman taimakon da Saudiyya ke nema ba.
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