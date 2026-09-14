Makamin Kariyar Tsaron Sama Na Saudiyya Ya Saauka Kan Wani Masallaci A Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya ta soji ta Yemen a cikin tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Saba ta nanata cewa iƙirarin kafofin watsa labarai na Saudiyya game da saukar makamin Yemen a wani masallaci ba shi da inganci.
Ya ƙara da cewa: alamun da makamai masu linzami na Yemen ke barin suna bayyane sarai kuma abin da Saudiyya ke iƙirari sakamakon samun ɗaya daga cikin makamai masu linzami na kariya ta sama na wannan ƙasar ne a lokacin gazawar aikin kakkabo makamai masu linzami na Yemen.
Ya kamata a lura cewa a ƙarƙashin ci gaban da ba a taɓa gani ba na sojojin Yemen a cikin wannan ƙasar a wajen fuskantar sojojin hayar Saudiyya, da'irorin watsa labarai na Riyadh tare da gabatar da irin waɗannan iƙirarin suna neman rufe nasarorin San'a.
Yahya Saree mai magana da yawun sojojin Yemen ya ba da labarin kai hari kan ɗakunan ajiyar makamai da ɗakunan aiki na sansanin soji na Sharurah na Saudiyya. Ya ce an gudanar da wannan aiki ta amfani da makamai masu linzami na ballistic da jiragen mara matuƙa.
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