Guardian: Lalacewar Bututun Mai Na Saudiyya Na Iya Yin Barazana Ga Kashi 4 Na Mai A Duniya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: jaridar Biritaniya "The Guardian" ta bayar da rahoton cewa hotunan tauraron ɗan adam sun nuna girman lalacewar da ta sami babban bututun mai na Saudiya, musamman ɗaya daga cikin tashoshin turawa na wannan bututu; tashar da a cikin hotunan da aka wallafa ta bayyana ta samu mummunan ƙonewa da lalacewa.
Wannan bututun mai, yana ɗaya daga cikin mahimman hanyoyin jigilar ɗanyen mai na Saudiyya daga yankunan gabashin ƙasar zuwa yankunan yamma har zuwa Tekun Maliya.
Kamar yadda The Guardian ta rubuta, hukumomin Saudiyya har yanzu ba su bayar da cikakken bayani game da girman lalacewar da aka samu sakamakon harin kan wannan abin more rayuwa na mai ba.
The Guardian ta kuma ruwaito daga masu siye da dillalan mai na Saudiyya cewa idan aka ci gaba da tsayawar ayyukan wannan bututu, mai yiwuwa Saudiyya ta tilasta yin amfani da ajiyar mai da aka keɓe don fitarwa don biyan alkawurran fitar da man da ta dauka.
Wannan jaridar ta yi gargaɗi cewa ci gaba da tabarbarewar ayyukan bututun mai na Saudiyya na iya haifar da asarar wani ɓangare mai mahimmanci na samar da mai a kasuwar duniya; ta yadda kiyasi ke nuni da yiwuwar tasiri kan kashi 4 na samar da mai na duniya.
The Guardian ta nanata cewa irin wannan barna na iya ƙara matsin lamba kan kasuwannin makamashi kuma yana nuna muhimmanci da girman sakamakon da zai iya faruwa na barnar da aka haifar ababen more rayuwa na mai na Saudiyya
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