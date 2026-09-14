Yemen: Ta Kai Hari Kan Ababen More Rayuwa Da Sansanin Sojin Sama Na King Khalid Na Saudiyya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Yahya Saree, mai magana da yawun sojojin Yemen ya ba da labarin harin da aka kai kan wurare da ababen more rayuwa na soji na sansanin sojin sama na King Khalid a Saudiyya kuma ya ce an gudanar da wannan aiki ne a matsayin martani ga hare-haren da Saudiya ke kaiwa kan Yemen da al'ummar ƙasar.
Ya yi nuni da tsanantar hare-haren Saudiyya ya bayyana: cikin kwanaki biyar da suka gabata, Saudiyya ta kai hare-hare ta sama sau sama da 300 ta amfani da jiragen yaƙi na Saudiyya irin su F-15 da Typhoon, inda aka kai hari kan yawancin lardunan Yemen. A cewar Saree, waɗannan jiragen sun tashi daga sansanonin Khamis Mushait da Taif.
Mai magana da yawun sojojin Yemen ya ƙara da cewa: sojojin Yemen a cikin wani babban aiki na soji na musamman, sun kai hari kan wurare da ababen more rayuwa na soji a sansanin sojin sama na King Khalid a Khamis Mushait.
Ya ce an kai hari kan rumfunan ajiyar jiragen yaƙi, rada, hanyoyin tashi jirage, ɗakunan ajiyar harsasai da wasu wurare a wannan sansanin ta amfani da gwamman makamai masu linzami na ballistic da jiragen mara matuƙa kuma waɗannan hare-haren, a cewarsa, sun kai hari cikin inganci tare da smaun abin harinsu kaitsaye.
Yahya Saree ya ƙara da cewa: wannan aiki ya yi babbar barna ga sansanin sojin sama na King Khalid.
Ya kuma nanata cewa sojojin Yemen za su ci gaba da ayyukan soji a cikin ƙasar Saudiyya muddin hare-haren kan al'ummar ƙasar za su ci gaba kuma duk wani sabon hari za a mayar da martani da hari mafi faɗi da tsanani.
Mai magana da yawun sojojin Yemen a ci gaba ya nanata ci gaba da aiwatar da ma'aunin killacewa da killacewa da tsananta da tsananta kuma ya ce kai hari kan taron sojojin Saudiyya zai ci gaba har sai an dakatar da hare-haren kuma an kawo ƙarshen killace Yemen.
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