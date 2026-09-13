Hashdush-Sha'abi Da Sojojin Iraki Sun Kai Farmaki Kan Wurin Ɓoyen Da'ish A Rawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wata majiya ta tsaro a lardin Anbar ranar Lahadi ta bayyana: sojojin Runduna ta 57 ta Hashdush-Sha'abi tare da tallafin wasu sojoji daga sojojin Iraki, sun kai hari kan wurin ɓoye na ragowar Da'ish a yankin Sahoul na gundumar Rawa a yammacin Anbar.
Majiyar ta tsaro ta ƙara da cewa: a lokacin da ake binciken wurin, wani bam da aka dasa a wurin 'yan ta'addan ya fashe kuma daya daga cikin sojojin da ke wurin ya ji rauni mai tsanani. An kai wannan soja don jinya zuwa daya daga cikin asibitocin da ke kusa da wurin da lamarin ya faru.
Wannan majiya ta ƙara da cewa: sojojin tsaro sun kewaye wurin da lamarin ya faru kuma sun gudanar da aikin hari da bincike cikin taka tsantsan don tabbatar da cewa babu wasu bama-bamai da aka dasa a wasu wurare.
Majiyar ta tsaro ta ce: sojojin kafin wannan aiki sun sami rahotanni da ke nuni da cewa ƙananan ƙungiyoyi na ragowar Da'ish sun ɓoye a cikin ramukan ƙarƙashin ƙasa. A kan haka ne suka fara aikin tsaftace yankin.
...................
Ra'ayinka