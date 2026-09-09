Ziyarar Mataimakin Shugaban Ƙasar Iran A Haramin Sayyidah Fatima Masuma (AS) A Qum + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Taron Majalisar Ziyara ta Ƙasa ya gudana ne tare da halartar Ayatullah Sa'idi (Mi kula da haramin Sayyidah As), Mohammad Reza Aref (Mataimakin Farko na Shugaban Ƙasar Iran), Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Ijagh Nejad (Mi kula da Masallacin Jamkaran), da kuma gungun jami'an gwamnati, wakilan Majalisar Shura ta Ƙasa, da wakilan wuraren ziyara masu tsarki a Harami Sayyidah Fatima Ma’asuma (AS) a Qum.
Babban Jigo: Taro na huɗu na Majalisar Ziyara ta Ƙasa, wanda aka mayar da hankali a kai ga "Daidaita ababen more rayuwa na ziyara da inganta ayyuka ga maziyarta daga ciki da wajen ƙasa"
Muhimman Shawaru Da Aka Cimma A Wannan Taro
1. Ƙirƙirar kwamitin haɗin gwiwa tsakanin Astan Quds Razawi, Astan Sayyidah Fatima Ma’asuma (AS) da Masallacin Jamkaran domin daidaita kalandar ziyara ta ƙasa.
2. Keɓe kuɗaɗen tiriliyan 1,500 don faɗaɗa wuraren masauki na ɗan lokaci ga maziyarta a Qum har zuwa shekara 2027.
3. Ƙaddamar da manhajar wayar salula mai suna "Ziyar Yari" don jagorantar maziyarta a wurare masu tsarki (tare da haɗin gwiwar ma'aikatar sadarwa).
4. Ci gaba da ƙoƙarin cire buƙatar biza tsakanin Iran da ƙasashen makwabta da ke da al'adar ziyara.
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