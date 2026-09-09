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An Gudanar Da Taron hadin Kai Da Mauludin Annabi (SAWA) A Myanmar + Hotuna

9 Satumba 2026 - 10:40
Lambar labari: 1863411
Source: ABNA24
An Gudanar Da Taron hadin Kai Da Mauludin Annabi (SAWA) A Myanmar + Hotuna

An gudanar da taron "Hadin Kai Karo na Uku" wadda Cibiyar Bincike da Horar da Musulmin Shi'a ta Myanmar ta shirya.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: An gudanar da wannan taron ne a ranar 3 ga Satumba, 2026, a babban Masallacin Mughal Shi'a Jama'at da ke birnin Yangon, domin karrama zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad (SAW).

Taron ya mayar da hankali ne kan hadin kai da kyawawan halaye na Annabi (SAW), inda mahalarta suka hada da: Jami'ai daga kungiyoyin addinin Musulunci daban-daban a Myanmar, Kungiyoyin Musulmin Shi'a, Kungiyoyin agaji da na ilimi da bincike, Da kuma bakin da aka gayyata.

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