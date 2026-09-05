Hizbullah: Hare-Haren Isra’ila Ga Lebanon Na Gudana Da Hadin Gwiwar Amurka Ne

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hizbullah na Lebanon ta fitar da wata sanarwa inda ta bayyana cewa makiya Isra'ila na ci gaba da tsananta cin zarafinsu da laifukansu a kan Lebanon, suna aikata kisan kai, hare-hare, da lalata gidaje da kauyuka bisa tsari, kuma suna nufin shafe duk wata alama da kuma lalata dukkan abubuwan rayuwa a wadannan yankuna, ba tare da wani mai hana su ba, kuma a karkashin wasu dalilai marasa tushe.
A cikin sanarwar Hizbullah ta ce: "Cin zarafin ta'addanci da wannan yar ta’adda ta aikata a jiya - wanda ya faru a tsakiyar shirun kasa da kasa, hadin gwiwar Amurka a fili, da gazawar gwamnatin Lebanon wajen daukar nauyinta, abin kunya da dagewarta kan ci gaba da zabukan kuskure da manufar mika wuya da sulhu (manufar da makiya ke tattakewa kullum, ba ta kawo wa Lebanon komai ba face kunyata da wulakanci, kuma ba ta haifar da komai ba face tabbatar da mamaya da ci gaba da cin zarafin makiya da laifukansu a kan al'ummar Lebanon) - ya haifar da shahadar mutane hudu da raunata wasu da dama."
Manufar Ita Ce Tursasa Gwamnatin Lebanon
Hizbullah ta jaddada a cikin sanarwarta cewa: "Wannan cin zarafi mai ci gaba da kuma abin zargi - wanda ake aiwatarwa tare da hadin gwiwa da rufewa da shiryawar Amurka - ba shi da wani dalili face matsa lamba ga gwamnatin Lebanon da tursasa ta don aiwatar da manufofin da aka kayyade, ko da kuwa farashin shi ne jefa Lebanon cikin fitina ta cikin gida; domin ƙoƙarin gwamnati na ci gaba - ko da yake ba shi da amfani - don ci gaba a kan wannan hanya marar ma'ana kuma ba bisa doka ba, ba bisa tsarin mulki ba, yana ba makiya murfin da ake bukata don ci gaba da cin zarafinsu, kuma yana ba su karin lokaci don cimma burinsu da tilasta wa Lebanon sharuddansu da abubuwan da suke so."
A cikin sanarwar Hizbullah ta ce: "Ikirarin gwamnati na cewa shawarwarinsu kai tsaye da marasa amfani, da yarjejeniyar tsarin da ake zargi da makiya, sun haifar da nasarori; ikirari ne da gaskiya ke karyata su, wanda ke nunawa a ci gaba da mamaya da ayyukan cin zarafi da zubar da jinin Lebanon, da kuma lalatawa da fashe-fashe masu ci gaba."
Sakin Fursunoni Ba Ya Zama Dalilin Ci Gaba Da Cin Zarafi Da Kisan Kiyashi
Sanarwar ta jaddada - tare da nuni ga sakin fursunonin Lebanon da ke hannun tsarin sahyoniyya - cewa wannan sakin, ko da yake yana da muhimmanci, ba zai iya zama dalilin yin watsi da cin zarafi da mamaya da kisan kiyashi masu ci gaba ba, kuma ba zai iya baratar da ci gaba da hanyar da ta tabbatar da gazawarta da rashin ikonta na kare Lebanon da al'ummarta ba; musamman cewa gwamnati ta sha jaddada cewa ba za ta shiga wani tsarin shawarwari ba sai dai idan makiya sun dakatar da ayyukansu na cin zarafi.
Mafita: Hadin Kan Al'ummar Lebanon Wajen Fuskantar Makiya
A karshen sanarwar ta ce: "Ana karfafa gwamnati da ta sake duba lissafinta, ta yi watsi da girman kai, ta watsar da taurin kai da rikice-rikicen siyasa na cikin gida don fifita muradun Lebanon da al'ummarta, kuma ta koma ga ka'idojin kasa da ke kare ikon mallakar Lebanon. Muna kuma kira ga dukkan 'yan Lebanon da su tsaya sahun gaba daya - wajen fuskantar cin zarafin Isra'ila - a bayan wani matsayi na kasa daya da zai kare Lebanon, karfinta, ikonta na kare kanta, da ikon mallakarta."
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