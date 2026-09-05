Ƙungiyoyin Gwagwarmaya Sun Kafa Wajiban Sharuɗɗa 10 Ga Gwamnatin Iraki

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Yayin da lokacin ficewar sojojin mamaya na Amurka daga Iraki ke gabatowa, ana ta yin hasashe game da mika makaman gwagwarmaya ga gwamnati a cikin da'irar siyasa da kafofin watsa labarai. A gefe guda, ƙungiyoyin gwagwarmaya, ciki har da Kata'ib Sayyid al-Shuhada, sun gabatar da sharuɗɗa 10 ga wannan bukatar gwamnati.
"Dr. Hassan al-Abadi, darektan cibiyar nazarin dabarun 'Al-Manzar' kuma wakilin Kata’ib Sayyidush Shuhada a Iran, a cikin tattaunawa da ABNA, yayin nuni da yanayin siyasar Iraki da kuma matsin lambar siyasar Amurka a kan 'yan siyasar ƙasar, ya bayyana cewa: A wannan lokacin da gwamnatin Al-Zaydi, a ƙarƙashin matsin Amurka, ke bukatar mika makamai da yanke alaƙa da Dakarun Hashdush-Sha'abi, wasu shugabannin jihadi, a kan gabansu, Haj Abu Ala al-Walai, sun ki amincewa da sharuɗɗan kaskanci, kuma sun ɗauki su a matsayin sharuɗɗan Amurka da sahyoniyya da nufin raunana jigon gwagwarmaya, kuma sun bayyana maganarsu ta shahara: 'Duk wanda ke so ya sayar da makaminsa, mu zamu saye su daga gare shi.'"
Ya ci gaba da cewa: "Bayan da hayaniya da matsin lambar Amurka suka ƙaru kan hukumar yaƙi da ta'addanci ta Iraki don kama wasu matasa na gwagwarmaya da ke kai hari ga sojojin Amurka a Iraki, daga baya, masu goyon bayan gwagwarmaya da shugabanninta sun kai ga yanke shawarar cewa waɗannan hanyoyin ba za su raunana azamarsu ba, kuma sakamakon matsin lamba kan kamfen ɗin kame, an mika matasan gwagwarmaya ga dakarun Hashdush-Sha'abi."
Wakilin Kata’ib Sayyidush Shuhada a Iran ya bayyana cewa: "Bayan haka, gwagwarmayar Musulunci ta fitar da sanarwu da dama. Daga cikin waɗannan akwai: keɓance makami ga gwagwarmaya, fuskantar Amurkawa, da cimma 'yancin kai na kuɗi ga Iraki. Batutuwa goma da gwagwarmayar Musulunci ta bayyana, sun kasance kamar guduma ga waɗanda ke tunanin daidaita dangantaka da Amurka."
Game da wasu sharuɗɗan gwagwarmayar Iraki, ya ce: "Muhimman batutuwa sun haɗa da: ficewar sojojin mamaya gaba ɗaya, hana Iraki zama dandalin kai hari ga kasashen makwabta, ƙarfafa sojojin Iraki, cimma 'yancin kai na kuɗi ga Iraki, sayan na'urorin tsaro daga makamai masu linzami don tsaron sama, da kuma bukatar ficewar dukkan sojojin mamaya gaba ɗaya daga arewacin Iraki."
Wannan masanin Iraki, yana kimanta waɗannan sharuɗɗa da yanayin gwamnatin Iraki don aiwatar da su, ya ce: "Wannan matsayi yana nuna ƙi a fili na mika makamai, aƙalla a cikin gajeren lokaci, domin sharuɗɗan da Kata’ib Sayyidush Shuhada ta kayyade suna da wuyar gaske ga gwamnati mai ci a ƙarƙashin jagorancin Ali al-Zaydi, ban da cewa wasunsu ƙalubale ne na dabaru a matakin dangantakar soji, tsaro, da siyasa."
Ya ce: "A ƙarshe, ina cewa gwamnatin Iraki ba ta da ikon cika waɗannan sharuɗɗa."
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