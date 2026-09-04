Sheikh Al-Baghdadi: Boyuwar Jagora Ya Karyata Ikrarin Amurka Da Isra’ila Na Cewa Sun San Komai

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Sheikh Hassan Al-Baghdadi ya bayyana cewa kisan jagoran juyin juya halin Musulunci a ofishinsa da rana tsaka cin zarafi ne mai tsanani wanda ya saba wa dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa. Ya ce Sayyid Mujtaba Khamene'i ya kasance mai aiki tukuru wajen tafiyar da harkokin ƙasar, duk da rashin bayyanarsa a kafofin watsa labarai, kuma an zaɓe shi bisa cancanta ta hanyar Majalisar Ƙwararru ba bisa gadon sarauta ba.
Ya ce Iran ta canza akidar yaƙinta daga kare kai zuwa kai farmaki, kuma ba za ta jira makiya su kai mata hari ba kafin ta kai masu. Ya yi iƙirarin cewa Amurkawa suna ɓoye asararsu, kuma hare-haren Iran suna da zafi sosai. Ya kuma ce kawancen da aka kafa a yankin ya samo asali ne daga raunin Tekun Farisa da tsoron Isra'ila, kuma kasashen yankin sun fara neman hanyoyin tserewa daga ikon Amurka.
Ya kuma yi magana game da Hizbullah, yana mai cewa tana nan kuma zata ci gaba da kasancewa, kuma ita ce ke hana Isra'ila faɗaɗa cin zarafinta. Ya ce idan ba dan Hizbullah ba, da Isra'ila ta kasance a Beirut. Ya kuma yi tsokaci kan batun Falasdinu, yana mai cewa ya batu ne da ya shafi dukkan Musulmai, kuma shi ne taken da ya fi haɗa kan al'umma.
A ƙarshe, ya ce Iran tana buɗe hannunta ga kyakkyawar dangantaka ga dukkan kasashen yankin, idan sun ki kasancewar Amurka kuma suka fitar da ta'addancinta, kuma Siriya za ta amfana idan ta gina dangantaka mai kyau da Iran, ba tare da tsoma baki ba. Ya kuma ce Hizbullah ba ya ga amfani da makami a kan gwamnatin Lebanon, kuma tana goyon bayan 'yancin kai da kwanciyar hankali.
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