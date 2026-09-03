IRGC: Jinin Shahidanmu Mai Tsarki Ba Zai Saraya Ba Tare Da Daukar Fansa Ba

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Janar Ahmad Vahidi, kwamandan rundunar tsaro ta juyin juya halin Musulunci, ya aike da sako ga iyalan shahidan harin da tsarin Amurka mai laifi ya kai a bikin aure a yankin "Kuhestak" da aka zalunta. Ya kuma jaddada a cikin sakonsa cewa rundunar tsaro ta juyin juya hali da sauran manyan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun dage kan kare jininsu mai tsarki - da sauran shahidan da suka sadaukar da rayukansu don 'yancin kan Iran ta Musulunci a yakin na biyu da na uku da kawancen Amurka da sahyoniyya suka tilasta musu, musamman yakin Hormuz - kuma za su kare tsaron al'umma da duniyar Musulunci da kwanciyar hankali da cikakken ƙarfi da gwagawrmaya.
Rubutun sakon Kwamandan Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci:
بسم الله الرحمن الرحيم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
Bismillahir Rahmanir Rahim
"Kada ka taɓa daukar waɗanda aka kashe a tafarkin Allah a matsayin matattu; sai su rayayyu ne a wurin Ubangijinsu ana azurta su."
Zuwa ga iyalan shahidan nagari waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin laifi da ta'addanci na Amurka mai cin zarafi da laifi a bikin aure a yankin "Kuhestak" a lardin Hormozgan, wannan yankin da ya daɗe yana shan wahala:
Aminci Ya Tabbata A Gare Ku;
A wannan karon ma, fuskar mugunta da shaidanci ta Amurka ta bayyana ga duniya ta hanyar wani aikin ta'addanci maras jinƙai; aikin da ya nufi hana farin ciki da kuzari daga rayuwar al'ummar Iran mai daraja, da kuma watsa tsoro da firgici a cikin farar hula marasa laifi. Wannan mummunan laifi - wanda aka aikata a cikin masoyiyar ƙasarmu kuma a tsakiyar taron mata, maza, da yara marasa laifi yayin bikin aure - yana nunawa a fili zurfafar ƙiyayya da ƙullin maƙiyi da makiya juyin juya hali da tsarin Musulunci suke da shi, kuma yana nuna gazawarsu gaba ɗaya a gaban gwagwarmaya da ƙarfin azamar 'ya'yan wannan ƙasa.
Ina mika ta'aziyyata da jaje na a wannan bala'i mai ban tausayi da baƙin ciki ga Imamuz-Zaman (Allah ya saukake zuwansa), ga jagoran juyin juya hali (Allah ya tsawaita rayuwarsa), ga al'ummar Iran mai girma, musamman a gare ku - iyalai masu cike da baƙin ciki da rauni - waɗanda wannan mummunan laifi ya shafa.
Kuma babu shakka, jinin wadannan shahidan da aka zalunta masu tsarki - waɗanda suka fadi jikinsu cikin jini da ƙura a hannun masu laifi na tarihi da miyagu na zamani, kuma suna cikin cikakken rashin laifi da nesa da makami - ba zai tafi a banza ba; sai dai, za mu dauki ga masu aikata wannan mummunan laifi da waɗanda suka shirya shi.
Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci da sauran manyan sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sun dage kan kare wannan jini mai tsarki na waɗannan masoya - da jinin sauran shahidan da suka kare 'yancin kan Iran ta Musulunci a yakin na biyu da na uku da sojojin Amurka da sahyoniyya suka tilasta musu, musamman yakin Hormuz - kuma za su ci gaba da kare tsaron ƙasa da duniyar Musulunci da kwanciyar hankali da cikakken ƙarfi da gwagwarmaya.
Muna roƙon Allah Maɗaukaki da ya bai wa shahidan wannan mummunan lamari daraja mai girma da kuma alfarmar kasancewa tare da Annabi Mai Girma (SAW) da iyalansa masu tsarki, kuma ya saukar da haƙuri, juriya, da natsuwa tare da tsayin daka a kan iyalansu da iyalanku masu daraja.
Tunawa da su zai kasance mai dorewa da dawwama a cikin tunanin tarihin al'ummar Iran.
Janar Ahmad Vahidi
Kwamandan Rundunar Tsaro ta Juyin Juya Halin Musulunci
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