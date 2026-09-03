New York Times: Shaidu Sun Tabbatar Da Kai Hari Ga Bikin Aure A Iran Da Bam Na Amurka

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Shaidun gani da ido da binciken ragowar makamai da jaridar "New York Times" ta gudanar sun nuna cewa wani harin sama na Amurka ya kai hari ga bikin aure a garin Kuhestak a kudancin Iran, wanda ya yi sanadin shahada da raunata farar hula marasa laifi.
Dangane da binciken da ya dogara kan hotuna da bidiyoyi daga wurin harin, tare da shaidar mazauna da jami'an yankin, keta haddin Amurka ya kai hari ga wani gini da ke cikin yankin zama inda ake gudanar da bikin aure.
Trevor Ball, mai bincike a "Sabis ɗin Binciken Makamai", ya tabbatar wa jaridar cewa ragowar makamin da suka bayyana a hotuna bayan harin sun yi daidai da sassan bam mai gangarawa da cibiyar tsakiya na Amurka ke amfani da shi na musamman.
Ball ya bayyana cewa hare-haren Amurka a garin Kuhestak sun kai hari ga hasumiyar sadarwa mai girma kusa da tashar jiragen ruwa na garin, yayin da wani hari kuma ya kai ga wani gini a yankin zama mai nisa kusan mita 140 daga hasumiyar, inda aka gudanar da bikin aure.
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