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Iran Ta Kai Hadakar Hare-Hare Kan Sansanonin Amurka A Kuwait Da Safiyar Alhamis

3 Satumba 2026 - 11:18
Lambar labari: 1860859
Source: ABNA24
Iran Ta Kai Hadakar Hare-Hare Kan Sansanonin Amurka A Kuwait Da Safiyar Alhamis

Sojojin Kuwait sun sanar da kunna na’urorin tsaron sama don fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren jirage marasa matuki na Iran.

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: sansanonin Amurka a Kuwait sun fuskanci harin makamai masu linzami da hari na jirage marasa matuki.

Sojojin Kuwait sun sanar da kunna na’urorin tsaron sama don fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren jirage marasa matuki na Iran.

Haka nan, ma'aikatar cikin gida ta Kuwait, ta hanyar aika saƙonnin gargaɗi a wayoyin hannu, ta bukaci 'yan kasarta da su kasance a wurare masu aminci su nisa daga tagogi da gilasai.

Haka nan, bayanan zirga-zirgar jiragen sama sun nuna dakatar da ayyukan filin jirgin sama na Kuwait saboda hadarin hare-haren sama, da kuma sauya hanyar jiragen sama biyu da suke shirin sauka a yankin.

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