Iran Ta Kai Hadakar Hare-Hare Kan Sansanonin Amurka A Kuwait Da Safiyar Alhamis

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: sansanonin Amurka a Kuwait sun fuskanci harin makamai masu linzami da hari na jirage marasa matuki.
Sojojin Kuwait sun sanar da kunna na’urorin tsaron sama don fuskantar hare-haren makamai masu linzami da hare-haren jirage marasa matuki na Iran.
Haka nan, ma'aikatar cikin gida ta Kuwait, ta hanyar aika saƙonnin gargaɗi a wayoyin hannu, ta bukaci 'yan kasarta da su kasance a wurare masu aminci su nisa daga tagogi da gilasai.
Haka nan, bayanan zirga-zirgar jiragen sama sun nuna dakatar da ayyukan filin jirgin sama na Kuwait saboda hadarin hare-haren sama, da kuma sauya hanyar jiragen sama biyu da suke shirin sauka a yankin.
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